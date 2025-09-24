Otra derrota judicial para los enemigos de Santo Domingo Este y su alcalde Dio Astacio

Por Milton Olivo

Como en aquella fábula donde la oscuridad intenta sin éxito cubrir la luz, cada intento de opacar los logros de la actual administración de Santo Domingo Este termina disolviéndose ante la claridad de los hechos. La más reciente sentencia judicial representa otro episodio de este duelo simbólico entre quienes desean el retroceso y quienes apuestan al avance.

En una acción que ha sido calificada como política y temeraria, una coalición integrada por figuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo, y del equipo del ex alcalde Manuel Jiménez —encabezada por el tristemente célebre abogado Surun Hernández— sometió ante los tribunales una acción de amparo contra el alcalde de Santo Domingo Este, el pastor Dio Astacio.

¿El motivo? Exigir a la justicia que ordene el retiro inmediato de todos los contenedores de basura instalados en las vías públicas del municipio, así como la demolición de los reductores de velocidad colocados para proteger la vida de los ciudadanos de los conductores imprudentes.

Santo Domingo Este ha vivido una verdadera metamorfosis. De ser una ciudad que luchaba contra la acumulación crónica de vertederos en todas las calles y esquinas, ha pasado, bajo la gestión del alcalde Astacio, a convertirse en un municipio modelo en limpieza, orden y recuperación de espacios públicos. Los contenedores, pieza clave del nuevo sistema de recolección, junto con una estrategia de rutas eficientes, han permitido superar el histórico problema de la basura. Y los reductores de velocidad, lejos de ser un obstáculo, han sido asumidos con alegría y aplausos por los sectores prudentes y la población que caminas por nuestras calles.

No obstante, los detractores del cambio que ha representado Dio Astacio, parecen añorar aquel pasado caótico. Quienes administraron el fracaso y permitieron que Santo Domingo Este se convirtiera en una colección de vertederos a cielo abierto, hoy parecen tener un único plan político: tratando de que el municipio vuelva a convertise en un vertedero, y crear el caos necesario, para que el pueblo, desencantado, los vea nuevamente como opción.

Pero la justicia ha hablado. El Tribunal Superior Administrativo, ha declarado inadmisible La acción de amparo interpuesta por esta alianza malsana de macos con cacatas.

Este nuevo fallo representa, además, una derrota política contundente para Manuel Jiménez y sus aliados de los partidos morado y verde, quienes continúan cosechando fracasos ante la evidencia de una administración que está demostrando, con hechos, que un Santo Domingo Este limpio, seguro y ordenado sí es posible. Lo que significa que los contenedores y los reductores de velocidad, se quedan.

Mientras tanto, los vecinos celebran. La ciudad continúa avanzando. Y el liderazgo de Dio Astacio se consolida no en los tribunales, sino en las calles transformadas, en las plazas rescatadas, en la seguridad fortalecida, y en la confianza de un pueblo que ha comenzado a ver la luz tras años de oscuridad administrativa.