Samaná. – La Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) celebró en el distrito municipal de Las Galeras, Samaná, el V Foro de Mujeres Municipalistas de la Región SICA, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias sobre turismo, liderazgo local y cooperación internacional.

El foro se desarrolló bajo el lema “Fortalecimiento del Turismo Municipal: Impulsando el Empoderamiento y el Emprendimiento a través de la Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas”, y reunió a representantes de distintos países de Centroamérica y República Dominicana.

El evento estuvo encabezado por los diputados Rubén Darío Campos (presidente de la Comisión), Vidal Antonio Ruíz (vicepresidente), Cecilia Vargas (secretaria), Catalina Olea Salazar, José León Aguilar, Efraín Guatemala, José Salomón Herrera y Gabriel Rosales, junto al presidente del PARLACEN, Carlos Hernández.

También participaron diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano, incluyendo a la HD Heidy Mira, en representación de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia; la expresidenta del PARLACEN, Silvia García, quien fungió como moderadora; y la HD Namibia Didiez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

La diputada Catalina Olea Salazar, en representación de República Dominicana y del partido Justicia Social (JS), tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y clausura, donde expresó su satisfacción por los resultados del encuentro y reafirmó el compromiso de seguir impulsando el liderazgo femenino en los gobiernos locales de la región.

El foro contó con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Panamá y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La alcaldesa de Las Galeras, Ana Reyes, entregó de manera formal la ciudad para la celebración del evento y agradeció al PARLACEN por elegir esta comunidad como sede del foro. Durante el acto inaugural, la niña Jelmayhony De León Pérez presentó una reseña histórica del distrito municipal.

En su discurso, el presidente Carlos Hernández destacó que más del 50% de los emprendimientos turísticos en la región son liderados por mujeres, aunque la mayoría opera desde la informalidad y con acceso limitado a recursos y capacitación.

Durante la jornada se desarrollaron tres conferencias magistrales, iniciando con la Lic. Vivian Chacón, directora regional de la Fundación DEMUCA, quien abordó el tema “Ecosistema Emprendedor Turístico con Perspectiva de Género”; seguida por la alcaldesa panameña Janelle Nadine González, quien disertó sobre “El Rol de los Gobiernos Locales como Articuladores del Desarrollo Turístico Inclusivo”; y concluyendo con la Ing. Adriana Carolina Cortés Cardona, representante del CAF, con la ponencia titulada “Liderazgo Femenino: Transformando la Gobernanza Local en América Latina y el Caribe”.

Además, se desarrolló un panel de casos de éxito moderado por las diputadas Catalina Olea y Cecilia Vargas, con la participación de la panelista chilena Carolina Paola Rojas Charcas.

Uno de los principales logros del foro fue la firma de una Carta de Entendimiento entre el PARLACEN y la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), para fortalecer la cooperación regional y promover proyectos conjuntos de desarrollo local.