Pastor Marcos Peña Marcos Peña: “La madurez espiritual se prueba en el trato con el otro”

Por Felix Caraballo

Santo Domingo Este. La Iglesia Fundamento Bíblico(IFB) fue escenario de una conferencia dirigida por el pastor Marcos Peña, bajo el tema “Cómo manejar piadosamente las diferencias personales”. El encuentro reunió a 125 pastores y líderes cristianos, con el propósito de ofrecer herramientas bíblicas y prácticas para afrontar los conflictos en la vida comunitaria y familiar.

En la apertura, el pastor Ángel Castillo exhortó a los asistentes a valorar la comunión fraternal y a cultivar una vida marcada por el respeto y el amor cristiano. Castillo subrayó que la madurez espiritual no depende de pensar todos de la misma manera, sino de aprender a convivir en unidad a pesar de los desacuerdos.

Durante su ponencia, el pastor Peña destacó que las diferencias de criterio son inevitables en la vida de la iglesia y en las relaciones humanas. Sin embargo, advirtió que la forma en que se gestionen puede edificar o dividir. “Las diferencias no son malas en sí mismas, pero mal manejadas pueden convertirse en fuente de conflictos”, expresó.

El conferencista presentó principios prácticos para abordar los desacuerdos, entre ellos: diferir con respeto, evitar juzgar las motivaciones ajenas, actuar con humildad y paciencia, y reconocer las responsabilidades de cada persona dentro de la comunidad, respetando las autoridades establecidas.

Peña también aclaró que no es un error discrepar de decisiones pastorales o institucionales, siempre y cuando se haga con respeto y por los canales adecuados. Concluyó señalando que la verdadera unidad cristiana no radica en la uniformidad de pensamiento, sino en la capacidad de mantener la comunión a pesar de las diferencias.

Con acciones como esta, la Iglesia Fundamento Bíblico reafirma su compromiso de ofrecer formación bíblica sólida, práctica y relevante para la vida cristiana, contribuyendo al fortalecimiento espiritual de los pastores de SDE y al testimonio del evangelio en la sociedad.

Al concluir la actividad, se entregaron alrededor de 40 libros de diversos autores cristianos, con el propósito de fortalecer la preparación de los pastores y líderes que participan mensualmente en estos espacios de formación. La entrega estuvo a cargo del pastor Ángel Castillo.