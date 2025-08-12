Pena máxima para hombre que mató a expareja en Villa Altagracia

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Por petición del Ministerio Público, el tribunal colegiado de Villa Altagracia condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató a su expareja mientras disfrutaba de la libertad que el mismo tribunal, con la disidencia de una juez, le habían otorgado al procesarlo por el asesinato de un joven de 19 años de edad.

Juan Carlos Correa (Nano), quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, fue condenado a la pena máxima tras ser hallado culpable de provocarle la muerte a causa de heridas de arma de fuego, a su expareja Sixta Villar de Jesús, de 44 años de edad, en momentos en que la víctima salía de una iglesia evangélica donde se congregaba, explicó Dalma Díaz, fiscal titular de Villa Altagracia.

Díaz indicó que el fiscal Antonio Tejada Reyes tuvo la responsabilidad directa de la investigación del caso ocurrido el 17 de junio de 2024, mientras que José Andrés Fernández Javier litigó el caso ante los jueces Massiel Ivette Alonzo Rodríguez (presidenta), Dante Daniel Ozuna Mercedes y Ana Esther Hernández Méndez, del Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, quienes consideraron buenas y válidas las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

El pasado mes de abril, durante la celebración de un nuevo juicio, Correa también fue condenado a 15 años de prisión por la muerte a causa de dos impactos de bala del joven Edward Silverio Doñé, de 19 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Tierra Santa, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, el 16 de mayo de 2021.

Posterior a ese crimen, según indica el expediente, el procesado huyó del lugar y luego se entregó ante las autoridades, casi cinco meses después.

La institución recordó que, en el mes de enero del año 2023, durante el juicio, el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, integrado por los jueces Dante Daniel Ozuna Mercedes y Ana Esther Hernández Méndez, con el voto disidente de la jueza presidenta Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, lo descargó del asesinato por alegada insuficiencia de pruebas, pero el Ministerio Público apeló, por lo que la Corte de Apelación de San Cristóbal dispuso la celebración de un nuevo juicio donde le fue impuesta la citada condena de 15 años de prisión. La defensa de Correa apeló la condena de 15 años, siendo fijada la audiencia por la Corte de Apelación de San Cristóbal para el próximo 26 de agosto.

Los jueces ordenaron, en ambos casos, que Correa cumpla las penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.