Prisión preventiva para hombre imputado por muerte de empleado de la UASD

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Alexander Jiménez Garban (Alex), imputado por la muerte de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y la tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Manuel Méndez y Miguel Ángel Claudio Chacón, durante un hecho ocurrido la tarde del jueves 16 de octubre, en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial del Distrito Nacional, quien solicitó la imposición de medida de coerción contra el procesado.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió, además, la variación de la calificación jurídica a homicidio voluntario, en atención al fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña mientras recibía atenciones médicas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico de la capital.

El juez Sena dispuso que Alexander Jiménez Garban cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Sobre el hecho

El Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional estableció que Alexander Jiménez Garban llegó a bordo de un vehículo marca Mazda, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Alexander Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca, según consta en el Certificado Médico Legal núm. 65732. Este último, posteriormente, falleció mientras recibía atenciones médicas.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Tras los disparos, Alexander Jiménez Garban huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal, y el acta de arresto fue levantada el 17 de octubre de 2025.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido a Alexander Jiménez Garban el 15 de octubre de 2025, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La solicitud de prisión preventiva se sustentó en pruebas testimoniales, certificaciones médicas, el acta de entrega del arma y el acta de arresto, y se considera necesaria para garantizar la presencia del imputado en el proceso y prevenir riesgos de fuga, dada la gravedad de los hechos imputados.