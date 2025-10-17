RD y FAO firman un acuerdo para continuar fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar del INABIE

Fuente externa

Roma, Italia– En un paso decisivo hacia la continuación de la mejoría de la nutrición infantil y la sostenibilidad alimentaria de República Dominicana, el Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), firmó un acuerdo de cooperación técnica con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para la ejecución de la segunda etapa del proyecto: “Escuelas Saludables y Sostenibles: Innovación y Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, con una inversión de US$3 millones.

Este convenio fue firmado por el representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda Sepúlveda, y por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, en el marco de la participación de una delegación dominicana, encabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en el Foro Mundial de La Alimentación 2025 y el 80 aniversario de ese organismo internacional, celebrado en esta ciudad, del 14 al 17 de este mes.

La coordinación general del proyecto está a cargo del INABIE, con el respaldo técnico de la FAO y la participación de instituciones claves, como los ministerios de Educación, Agricultura y Salud Pública, junto a gobiernos locales, academias, organizaciones de agricultura familiar, sector privado y asociaciones comunitarias.

La iniciativa tiene como objetivo implementar un modelo integral e innovador de alimentación escolar que promueva hábitos saludables en la niñez, fortalezca la seguridad alimentaria y vincule la producción local con la nutrición estudiantil, a través del PAE.

El director del INABIE destacó los avances del proyecto y la importancia de su continuación y fortalecimiento para beneficios de los más de 2 millones de estudiantes y docentes de los centros de estudios públicos.

“Todos los componentes de esa iniciativa, ya en marcha o en fase de implementación, responden a una visión compartida: poner a los estudiantes en el centro de un sistema alimentario más justo, seguro y sostenible. No se trata solo de ofrecer una alimentación escolar de calidad, también es la oportunidad de formar generaciones capaces de transformar su entorno, con un alto nivel de compromiso y conciencia”, resaltó el servidor público.

Indicó que en el INABIE creen “en un bienestar que trasciende, que impacta hoy, pero que transforma mañana. Por eso, cada ración servida, cada taller impartido, cada huerto instalado, es una semilla que estamos plantando en favor de un futuro más sostenible, sano y justo”.

La delegación dominicana está conformada, además, por la directora de Supérate, Gloría Reyes, así como por los directores de Salud y Nutrición y de Planificación de INABIE, Luis Lizardo y Reinaldo Rincón, respectivamente, entre otros funcionarios dominicanos.

Beneficios del proyecto

La segunda parte del proyecto Escuelas Saludables y Sostenibles conlleva el fortalecimiento y ampliación de las iniciativas del primer convenio, que ha incluido la instalación de 50 huertos escolares, de 6 Sistema de Captación y Aprovechamiento de Agua Lluvia (SCALL) en centros educativos, para concientizar a los estudiantes y docentes sobre el uso sostenible de los recursos hidráulicos y su vínculo con la salud, la nutrición y el entorno.

Asimismo, será equipado y puesto en servicio un laboratorio gastronómico en Azua, construido con recursos del primer acuerdo, con la asesoría técnica de la FAO, el cual será un centro de capacitación para el personal de cocina y donde los propios estudiantes podrán sugerir recetas a implementar en el Programa de Alimentación Escolar, incrementando así la aceptabilidad de los alimentos que se incluyan en el menú.

Además, se continuará con la conformación y capacitación de los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE), integrado por docentes, estudiantes, padres, madres y amigos de la Comunidad Educativa cuya misión principal es velar porque el Programa de Alimentación Escolar se ejecute de manera adecuada y de los cuales se han creado 1184 en el marco del referido convenio.

De igual forma, el proyecto contempla la readecuación de cocinas en centros educativos focalizados y la implementación de herramientas tecnológicas para medir el desperdicio de alimentos, con la meta de optimizar el uso de recursos en cada escuela.

También se continuará capacitando a docentes, escolares y toda la comunidad educativa en temas de educación alimentaria, sustentado en la Guía Metodológica de Alimentación y Nutricional Efectiva (EAN-E).