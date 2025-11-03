República Dominicana envía ayuda humanitaria a Jamaica tras el paso del huracán Melissa

Fuente externa

Santo Domingo.– En cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y como expresión del compromiso solidario de la República Dominicana con los pueblos del Caribe, el Gobierno dominicano dispuso el envío de una misión de asistencia humanitaria hacia Jamaica, tras los severos daños ocasionados por el huracán Melissa.

El Gobierno dominicano informó que se realizan las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes para que la Operación “Solidaridad Caribeña” pueda extender su alcance hacia Cuba y Haití.

Asimismo, el Gobierno informó que se realizan las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes para que la Operación “Solidaridad Caribeña” pueda extender su alcance hacia Cuba y Haití, naciones que también resultaron afectadas por el paso del huracán Melissa, reafirmando el compromiso del país con la cooperación regional sin fronteras.

La Operación “Solidaridad Caribeña” —coordinada a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública, junto a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y PROMESE/CAL— contempla el envío de más de un millón quinientas mil (1,500,000) libras de ayuda humanitaria, compuestas por raciones alimenticias, insumos médicos y artículos de primera necesidad, transportados mediante dos embarcaciones y una aeronave.

El contingente de apoyo está integrado por:

• Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, encargado del envío inicial de alimentos y medicamentos esenciales.

• Un buque de la Armada de República Dominicana, que refuerza el transporte logístico y el apoyo marítimo directo.

• Un barco de mayor capacidad, contratado especialmente para esta misión, que trasladará el grueso de las raciones alimenticias y materiales de asistencia.

Entre los artículos enviados se incluyen raciones de comida cruda, medicamentos, colchones, mosquiteros, juegos de sábanas, colchonetas, y otros artículos de primera necesidad, destinados a atender las urgentes condiciones de las familias afectadas por el fenómeno atmosférico.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, destacó que esta operación “representa el espíritu solidario y la disposición permanente de las Fuerzas Armadas dominicanas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia”.

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, subrayó que “con esta acción, la República Dominicana reafirma su compromiso con la cooperación caribeña y los principios de unidad, paz y apoyo mutuo que fortalecen la integración regional”.

El director de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, explicó que las raciones enviadas contienen productos esenciales para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas. “Siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, esta operación refleja la vocación solidaria del pueblo dominicano, siempre dispuesto a tender la mano en momentos difíciles”, señaló.

Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de PROMESE/CAL informaron que el envío incluye medicamentos, material médico y artículos de higiene básica para apoyar las labores de atención sanitaria de emergencia en territorio jamaicano.

Solidaridad sin fronteras

Con esta acción, la República Dominicana reafirma su papel activo y solidario en los esfuerzos de respuesta humanitaria regional, promoviendo la cooperación entre los países del Caribe ante los efectos del cambio climático y los desastres naturales, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, quien impulsa una política exterior basada en la solidaridad, la responsabilidad compartida y la hermandad entre naciones.