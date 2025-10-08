Reuters: La India paga petróleo ruso con yuanes chinos

RT

En medio de las presiones de Washington para que Nueva Delhi deje de comprar crudo ruso, comerciantes que ofrecen petróleo ruso han comenzado a pedir a las refinerías estatales indias que paguen en yuanes chinos, informa Reuters, citando a sus fuentes.

Las fuentes de la agencia señalan que el objetivo de este paso es aprovechar las recientes señales de mejora en las relaciones entre las dos potencias asiáticas, que se presentan como una oportunidad para simplificar los acuerdos con los compradores indios.

En este contexto, la principal refinería de la India, la estatal Indian Oil Corporation, ha realizado recientemente pagos en yuanes por dos o tres cargamentos de petróleo ruso, según informaron personas familiarizadas con el asunto. Según las fuentes, los vendedores establecen el costo del petróleo ruso en dólares para asegurarse de cumplir con el límite de precios establecido por la Unión Europea, a la vez que buscaban recibir un pago equivalente en yuanes.

Previamente, una fuente de Bloomberg reportó que la India había propuesto a Estados Unidos reducir sus importaciones de petróleo ruso si se le permite comprar crudo de Venezuela e Irán, sancionados ambos por Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso a finales de agosto un arancel adicional del 25 % a los productos de la India por la compra de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales hasta el 50 %. Pese a ello, el país asiático siguió comprando el producto ruso, si bien empezó a diversificar sus fuentes de suministro.

El gigante asiático ha defendido en varias ocasiones su decisión de mantener las importaciones de crudo ruso frente a la presión de Estados Unidos, argumentando que estas compras han contribuido a estabilizar los mercados globales. «Lo cierto es que no hay sustituto para el segundo mayor productor del mundo, que suministra casi el 10 % del petróleo mundial. Quienes lo señalan, ignoran este hecho», expresó en septiembre el ministro de Petróleo indio, Hardeep Singh Puri.