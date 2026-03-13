Santo Domingo Este inicia con éxito recogida de residuos separados para reciclaje en Los Mameyes

Por Milton Olivo

Santo Domingo Este, República Dominicana. – La Alcaldía de Santo Domingo Este dio un importante paso hacia la transformación ambiental del municipio con la realización del “primer jueves de recogida de residuos separados para reciclaje”, como parte del Programa de Reciclaje Municipal (PROREM), iniciativa impulsada por el alcalde Dio Astacio.

El objetivo del programa es “convertir a Santo Domingo Este en la capital del reciclaje de América Latina”, promoviendo una nueva cultura ciudadana basada en la separación de residuos desde los hogares y el aprovechamiento productivo de los materiales reciclables. Los cuales solo serán sacados a las calles los jueves para ser recogidos.

El director del Programa de Desarrollo del municipio, Milton Olivo, quien encabeza la ejecución del PROREM, explicó que el primer paso del programa ha sido crear conciencia en la población, especialmente entre los jóvenes, sobre la importancia de separar los residuos en cada hogar.

Según explicó Olivo, el Zar del reciclaje municipal, el programa promueve que las familias en sus hogares “clasifiquen sus residuos en dos fundas”: En una funda A: desechos de alimentos, papeles de baño, pañales desechables y toallas sanitarias. Y en una Funda B: materiales reciclables como papeles, cartones, plásticos, vidrios, textiles, metales y desechos electrónicos.

Para lograr esta transformación cultural, la alcaldía ha desarrollado campañas de información en redes sociales y medios de comunicación, así como charlas educativas en escuelas y colegios del municipio.

El programa ha sido iniciado en el sector de Los Mameyes, concebido como un laboratorio piloto, antes de su ampliación progresiva a todo el territorio de Santo Domingo Este.

En cuanto al sistema de recolección, se ha establecido el siguiente esquema: -Funda A (residuos orgánicos): seguirán siendo sacados lunes, miércoles y viernes. Funda B (reciclables): los jueves. Los materiales reciclables recogidos son trasladados a los centros de acopio cercanos, donde se realiza su separación, valorización y reciclaje.

Para participar y beneficiarse en este proceso, los centros de acopio solo deben estar registrados en la Alcaldía de Santo Domingo Este y contar con su licencia de operación.

Durante la primera jornada de recogida de materiales reciclables, realizada este jueves, los camiones municipales trasladaron al centro de acopio aproximadamente: -300 kilogramos de cartón – 100 libras de botellas plásticas, y 200 libras de fundas plásticas. Milton Olivo destacó que la visión del programa es **convertir los centros de acopio y las empresas comunitarias de reciclaje en iniciativas productivas capaces de generar empleos y oportunidades económicas en los barrios.

«Queremos transformar los residuos sólidos urbanos, mal llamados basura, en fuente de ingresos y desarrollo para las comunidades**, con el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo Este», concluyó Olivo.

El PROREM forma parte de la estrategia municipal para **impulsar una economía circular*, reducir la contaminación y posicionar a Santo Domingo Este como referente regional en gestión moderna de residuos y reciclaje**.