SANTO DOMINGO. – En un acto encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el órgano legislativo otorgó este miércoles un pergamino de reconocimiento al doctor José Garrido Calderón, por su fructífera carrera y sus numerosos aportes en beneficio de la medicina en el país.

El destacado galeno llegó al Salón Reynaldo Pared Pérez del Senado, acompañado de su esposa Ángela de las Mercedes Méndez, y de sus hijos Cynthia Garrido Méndez, Eduardo Garrido, José Ángel Garrido y Ariadna Rachel Garrido, así como de sus nietos y otros familiares, para recibir tan importante distinción.

Al encabezar el acto de reconocimiento, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó la destacada trayectoria del doctor José Garrido Calderón en el área de la salud, quien ha consagrado su vida al servicio de la República Dominicana.

“Desde el Senado de la República, es un gran honor poder reconocer a una figura como el doctor José Garrido Calderón, que lo ha dado todo por la medicina; que no solo nos ha representado en la República Dominicana, sino también en el exterior, y es un ejemplo de admiración y orgullo para todos los dominicanos y dominicanas”, expresó el presidente del Senado.

Durante la ceremonia, el proponente de la iniciativa, senador Rafael Duluc Rijo (Cholitín), quien agradeció a los presentes, destacó la importancia de reconocer la gran labor del doctor Garrido, por su vocación de servicio y su condición de médico ejemplar de la provincia La Altagracia y del país.

“Hoy el Senado de la República se llena de orgullo y se honra al reconocer a uno de los hijos más ilustres de la provincia La Altagracia, al doctor José Altagracia Garrido Calderón, un hombre que representa décadas de servicio, sabiduría y compromiso con la medicina dominicana. Reconocerlo es un acto de justicia y gratitud nacional hacia un hombre que ha dedicado su vida al bienestar de los demás. Su trayectoria es una cátedra de vocación, sacrificio y excelencia. Gracias por ser un orgullo eterno de La Altagracia y de la República Dominicana”, resaltó el senador Rafael Duluc.

Luego de dar lectura al pergamino de reconocimiento, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, acompañado del proponente de la iniciativa, el senador Rafael Duluc Rijo, y los senadores Lía Díaz de Díaz, Moisés Ayala, Antonio Marte, Eduard Espiritusanto, Odalis Rodríguez, María Mercedes Ortiz y Johnsen Encarnación, hicieron entrega del mismo al homenajeado.

Al agradecer el reconocimiento, el doctor José Garrido Calderón expresó con gran emoción su gratitud a quienes propusieron y aprobaron esta resolución.

“Quiero expresar mi agradecimiento al Senado de la República y al senador Rafael Duluc por esta distinción. Estoy sumamente agradecido por este reconocimiento. Ha sido un acto muy hermoso y familiar. Agradezco al Señor por este día, por permitirme servirle asistiendo a los demás y por haberme dado la oportunidad de ser médico. Muchas gracias a todos”, expresó el homenajeado.

La resolución que reconoce al doctor José Altagracia Garrido Calderón destaca que es un prestigioso ginecólogo y profesor, quien nació en Higüey, provincia La Altagracia, en enero de 1943. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en su ciudad natal, para más adelante trasladarse a la ciudad de Santo Domingo a estudiar. Se graduó de Doctor en Medicina en octubre de 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“El doctor José Altagracia Garrido ha sido una figura permanente en los congresos médicos de su especialidad, ofreciendo, además, cerca de 50 conferencias en diversos foros. Ha publicado cerca de 40 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Ha sido asesor de múltiples tesis de grado en la UASD y, además, ha publicado varios libros”, indica uno de los considerandos de la iniciativa legislativa.

Junto a los senadores, en el acto estuvieron los diputados Jorge Tavárez y Ángel del Rosario; la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy; invitados especiales, organizaciones empresariales, autoridades del sector salud, así como funcionarios y colaboradores del Senado de la República, entre otras personalidades.