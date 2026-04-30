Por Adalgisa Sánchez

Santo Domingo: El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (ALERTARD) y regula el funcionamiento de las alertas como mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para la prevención, localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.

El proyecto aprobado y remitido por la Cámara de Diputados, tiene la finalidad de crear mecanismos para la prevención de personas desaparecidas, aplicando protocolos sin distinción de nacionalidad, raza, género, edad, creencias, religión, pertenencia, determinado grupo social, opinión política o cualquier otra condición.

Apunta, además, que en caso de búsqueda de desaparición humana se realizará bajo la presunción de que la persona está viva, independientemente de las circunstancias de la desaparición, fecha, lugar y hora.

El proyecto plantea que es de interés superior que los niños, niñas y adolescentes conlleven acciones que permitan la pronta localización y resguardo del menor que haya sido sustraído o que se encuentre desaparecido y que en caso de presunción de riesgo el Ministerio Público y la Policía Nacional actuarán con la presunción de que las personas desaparecidas pueden estar en peligro.

Otras aprobaciones

En primera lectura se aprobó el proyecto de ley que crea el Instituto de Previsión Social de la Municipalidad Dominicana, iniciativa presentada por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc.

También, el Senado sancionó el proyecto de ley Nacional de Semillas, presentado por el senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista.

Otra pieza aprobada es el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Lomas Redonda-El Comején, en la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

Además, se conoció el proyecto de ley que declara el 1 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Genealogía y del Genealogista Dominicano, iniciativa del senador por la provincia el Seibo, Santiago José Zorrilla.

En segunda lectura

El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula la intermediación Inmobiliaria y la Publicidad Engañosa en la República Dominicana, propuesta presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto.

La normativa tiene la finalidad de regular, supervisar, fomentar y promover la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana, con la finalidad de garantizar que la promoción, comercialización y ejecución de las transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética, ordenada, eficiente y transparente, que redunden en beneficio de los derechos e intereses de adquirientes, arrendatarios, agentes y agencias inmobiliarias y contribuya al desarrollo económico y social de la nación.

En los trabajos legislativos fue sancionado en segunda lectura el proyecto de ley sobre clasificación, régimen de autorización y modificación de categoría de las infraestructuras aeroportuarias y modifica la ley 491-06, de Aviación Civil de la República Dominicana, propuesta del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb.

En única lectura

En única lectura el Pleno del Senado aprobó la resolución que solicita al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), Eddy Alcántara, la instalación de una oficina de esa entidad en la provincia de San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz.

También, fue incluido en los trabajos legislativo el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Singapur, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia, iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

En única fue sancionada la resolución sobre los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios, correspondiente al año 2022-2023.

Igualmente, fue aprobada la resolución que solicita Servicio Nacional de Salud para la instalación de un Centro de Atención Primaria, en la sección Loma Larga, distrito municipal San Francisco-Vicentillo, municipio el Seibo, provincia el Seibo.

Además, se aprobó la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción de un hemocentro regional en la provincia Santiago, iniciativa presentada por el senador Daniel Rivera Reyes.

El Senado aprobó tres contratos de venta y donación de terrenos entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

Los asambleístas, incluyeron y aprobaron en única lectura la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, disponer la realización de los estudios técnicos necesarios para la construcción de un Aeropuerto Internacional en el municipio de Miches, provincia el Seibo, presentada por el senador Santiago Zorrilla.

De igual manera, fue sancionada resolución que solicita al Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) el establecimiento y funcionamiento de la dirección regional Cibao Sur en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, propuesta del senador Héctor Acosta.

Los senadores honraron con un minuto de silencio la memoria del señor Vinicio Dotel y Don Salomón Rizek, a solicitud de senador Alexis Vicotria Yeb; además, por el agente policial Juan Tomas Charles, a solicitud del senador Pedro Tineo; por Dionis Daniel, a solicitud del senador Julito Fulcar y por la niña Danna Sofia Uribe, a solicitud de la senadora María Mrcedes Ortiz.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo miércoles 6 de mayo a las 2:00 de la tarde.