SANTO DOMINGO, RD.- Como parte de sus esfuerzos para promover la educación financiera, la Superintendencia de Bancos (SB) participa en la vigésimo séptima edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), ofreciendo orientación a quienes se acercan a su stand, ubicado en el Museo del Hombre Dominicano.

A propósito de que la FIL 2025 está orientada a la literatura infantil, la SB, a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), puso a disposición del público la revista Ahorropolis. Se trata de un material inédito que incluye el cuento Lolo y la gran meta, así como artículos sobre la importancia de ahorrar, con un lenguaje adaptado para los más pequeños de la familia.

“Este espacio es una gran oportunidad para que los niños y las niñas se familiaricen con el manejo adecuado del dinero y den sus primeros pasos hacia el hábito del ahorro”, expresó Natalia Sánchez, directora de ProUsuario.

El equipo de la SB realiza juegos, trivias y dinámicas para orientar a la población sobre finanzas personales. También acompañan a las personas interesadas a descargar la aplicación ProUsuario, una plataforma que le permite a sus usuarios/as consultar su información crediticia, solicitar la exclusión de listas de mercadeo para promoción de productos y servicios, y hacer reclamaciones, quejas y denuncias. Al entrar en contacto con la aplicación de ProUsuario, los asistentes también podrán acceder a contenido educativo sobre sus derechos y deberes como usuarios y usuarias del sistema financiero, entre otros servicios.

La SB sigue apostando a la educación para incentivar los buenos hábitos financieros en las familias dominicanas, aprovechando este importante evento que tiene lugar en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo.

El stand de la SB y ProUsuario estará disponible hasta la conclusión de la Feria de Libro, el próximo domingo 5 de octubre. Hasta este jueves, más de 2,000 personas habían participado en las actividades que ofrece.

Ya en 2023, la institución presentó la Guía básica de finanzas para jóvenes, un recurso que busca desarrollar buenos hábitos que contribuyan a la salud financiera de esa población, sobre todo de quienes inician su vida laboral. Se encuentra disponible en prousuario.gob.do, junto a otros materiales educativos.