San Pedro de Macorís, R.D. – El Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezado por su director ejecutivo, doctor Mario Lama, realizó los días jueves y viernes un amplio recorrido por hospitales de la región Este, con el objetivo de continuar fortaleciendo la calidad y dignidad de la atención en salud que reciben los usuarios.

Durante la jornada, el doctor Lama, acompañado de directores del SNS, visitó los hospitales Dr. Antonio Musa y Provincial Dr. Oliver Pino, en San Pedro de Macorís, donde entregó modernos equipos médicos valorados en más de 965,000 pesos.

El Hospital Antonio Musa recibió una bandeja de ortopedia, mientras que en el Oliver Pino se entregaron un monitor de signos vitales de cinco parámetros con base de pared y un ultrasonido de tres transductores con impresora térmica y UPS, herramientas que permitirán reforzar diagnósticos y servicios especializados en beneficio de la población.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a La Romana, donde supervisó los hospitales Villa Hermosa, Francisco Gonzalvo y Arístides Fiallo Cabral. En este último se constataron los avances de la nueva Emergencia y el Bloque Quirúrgico, ya en fase de equipamiento, cuya entrega está prevista para la próxima semana.

“Estamos haciendo un recorrido por toda la región Este: San Pedro, La Romana e Higüey. Estuvimos en el Musa, en el Oliver Pino y verificamos los avances de la construcción de la Emergencia del Hospital Fiallo, que está próximo a entregarse. Queremos garantizar que, mientras avanzamos en las obras, la población continúe recibiendo servicios de salud”, expresó el titular del SNS.

La ruta continuó este viernes en la provincia La Altagracia, con visitas a los hospitales Municipal de Verón, Traumatológico de Higüey y Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA), donde también entregó equipos médicos de alta tecnología.

En el HGENSA se dispuso de una bandeja de instrumental de neurocirugía para procedimiento de columna, tres electrocardiógrafos de tres canales con carro, un equipo de Rayos X portátil, dos mesas de operaciones mayores para gineco-obstetricia y dos ultrasonidos de tres transductores con impresora térmica y UPS.

El doctor Lama reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del SNS de dotar los centros hospitalarios de equipamiento moderno y de garantizar servicios de salud oportunos y con calidad en todo el país.

“Con hospitales mejor equipados y remozados, aseguramos el derecho a una salud digna para nuestra gente del Este y para todos los dominicanos”, puntualizó.