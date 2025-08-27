Fuente Externa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Dionys Anderson Zabala Reyes, imputado de causar la muerte a su hijo de un año y ocho meses de edad, en un hecho ocurrido la madrugada del 24 de agosto de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado se encontraba junto al infante en la residencia ubicada en la calle Ricardo Carty, cuando lo asfixió mientras dormía.

La investigación señala, que cerca de las 4:00 de la mañana, la madre del imputado escuchó a su hijo exclamar que durmió a su primogénito. Al percatarse de que su nieto no había despertado como acostumbraba, pidió ayuda a otros familiares para abrir la habitación, donde encontraron al imputado abrazando al niño que no presentaba signos vitales.

Tras un forcejeo, los parientes confirmaron que el niño no reaccionaba ni respiraba, por lo que contactaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y arrestaron en flagrante delito al imputado, a quien le fueron leídos sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el acta de levantamiento No. 0100969, la causa de muerte del niño fue asfixia mecánica.

El Ministerio Público otorgó a este hecho la calificación jurídica de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 396, literal a, y 397 de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la prisión preventiva al imputado y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11). La audiencia para la revisión de la medida fue fijada para el próximo 26 de noviembre.