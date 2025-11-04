Fuente Externa

Santo Domingo. -La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) reconoció y felicitó al Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE), por la labor sobresaliente, desarrollada por sus magistrados durante el periodo de su gestión, al mismo tiempo que solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura su reciente ratificación en sus funciones.

En una comunicación oficial, el presidente pro tempore de UNIORE Alfredo Junca Wendehake, manifestó su satisfacción por la labor desempeñada por el Pleno del TSE, subrayando el compromiso y la eficiencia con que han cumplido sus responsabilidades institucionales.

“Me dirijo a ustedes, en mi calidad de presidente pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y en mi propio nombre, con ocasión de certificar, reconocer y realzar la excelente labor realizada por el Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE) de la hermana República Dominicana, destacando su loable y sobresaliente labor en el cumplimiento de sus funciones durante el periodo de su gestión”, expresó Junca Wendehake, presidente pro tempore de UNIORE.

Resaltó que la gestión del Tribunal ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la democracia en la región, especialmente ante los retos que han enfrentado los sistemas electorales del continente en los últimos años.

“Reconocemos y agradecemos su compromiso en el ejercicio de los referidos cargos, pues estamos seguros de que su gestión ha contribuido al perfeccionamiento de la democracia en nuestra región, sobre todo ante los múltiples desafíos que en estos últimos años enfrenta nuestro continente”, añadió.

UNIORE reafirmó su respaldo a la labor del TSE y reiteró su disposición de continuar promoviendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los organismos electorales, en favor de la transparencia, la justicia electoral y el fortalecimiento institucional.

Uniore se une a la petición de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) que propuso al Consejo Nacional de la Magistratura la ratificación del juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y los cinco jueces titulares, tras valorar que han ejercido sus funciones como salvaguarda del sistema democrático.

“FINJUS ha evaluado la trayectoria de estos distinguidos magistrados al frente del órgano electoral y coincidimos con importantes sectores de la sociedad dominicana en el sentido de que su ejercicio ha representado un aporte y garantía en la salvaguarda de nuestro sistema democrático”, indica la carta de la carta depositada el pasado 14 de octubre ante la secretaría del CNM.

“Deseamos apoyar la postulación de los magistrados miembros titulares de ese organismo, que fueron electos en el 2021. Los magistrados son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro P. Yermenos Forastieri, Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz, Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez”.

En la comunicación dirigida al CNM por el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo, la entidad sostiene que su permanencia al frente del TSE alienta a la sociedad dominicana a renovar su compromiso con un sistema que garantice la eficiencia y credibilidad del sistema electoral dominicano.

Comisión Derechos Humanos

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la ratificación del magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, en sus funciones de Juez Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La CNDH-RD sostiene que durante sus largos años de carrera judicial pero muy especialmente, los cuatro años de gestión (2021-2025), al frente de este tribunal, ha transformado de forma significativa y positivamente los servicios y reputación de esta jurisdicción.

“La CNDH-RD solicita formalmente al CNM, valorar los talentos y cualidades del Magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, actual juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y ratificarlo en su cargo para que pueda cumplir el periodo de gestión (2025-2029), como un acto de reconocimiento al conjunto de acciones realizadas y la formidable labor patriótica de revertir los hallazgos encontrados en el tribunal para devolver a la sociedad la paz, armonía y confianza aceptadas legítimamente hasta el momento”.

“El magistrado Camacho Hidalgo, como responsable principal de la administración, estrategias y control de los procedimientos, política institucional y optimización de los recursos del TSE, se ha convertido en un modelo y digno representante de la laboriosidad, responsabilidad, transparencia, integridad, adaptabilidad, empatía y trabajo en equipo, cualidades esenciales para inspirar respeto en los demás y motivar a quienes representa”.