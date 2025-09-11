Venezuela recuerda a Salvador Allende al cumplirse 52 años del golpe de Estado en Chile

Fuente TeleSur.tv

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este jueves, 11 de septiembre, a Salvador Allende al cumplirse 52 años del golpe de Estado en Chile, destacando su figura como un “faro de dignidad” y un ejemplo de resistencia para América Latina y el Caribe. A través de una publicación en sus redes sociales, Maduro rindió homenaje al líder chileno y a su legado.

De acuerdo con el mandatario venezolano, “el bombardeo criminal y cobarde del Palacio de La Moneda se convirtió en la imagen del horror que cercenó la libertad de una Patria. Con un fusil y un casco, Allende tomó la decisión de morir por su pueblo antes que traicionar sus banderas”.

Allende, médico de profesión, marcó un hito en la política chilena al convertirse en el primer socialista en ser elegido presidente mediante el voto popular. Su Gobierno, según la historiadora María de Jesús Daza, buscó reestructurar la sociedad bajo principios socialistas, manteniendo la democracia y las libertades civiles. Entre sus reformas clave se encontraban la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la creación de editoriales populares.

Sin embargo, sus políticas generaron tensiones internas y externas. La Administración del presidente Richard Nixon vio su Gobierno como una amenaza directa a Estados Unidos y, en plena Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una campaña encubierta para desestabilizarlo, financiando a los sectores opositores.

El golpe del 11 de septiembre de 1973

El golpe de Estado militar, liderado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, culminó con la muerte de Allende y el establecimiento de una dictadura de 17 años, caracterizada por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. La represión y el miedo se impusieron, y se desmantelaron las conquistas sociales alcanzadas. Las políticas neoliberales impuestas por la dictadura resultaron en un aumento de la desigualdad y la pobreza, y que las promesas del capitalismo se “desvanecieron”.

Maduro traza un paralelismo entre el asedio al Gobierno de Allende y los intentos que buscan frenar la Revolución Bolivariana en Venezuela. El mandatario subraya que el legado de Allende “vive en la Revolución Bolivariana” y que su historia es un valor que nutre la lucha contra el imperialismo. De acuerdo con el escritor Alí Rojas Olaya, la resistencia venezolana se sustenta en los poderes del pueblo y la unión cívico-militar, impidiendo que los esfuerzos de Estados Unidos prosperen.