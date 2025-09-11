Diosdado Cabello: «Si el enemigo se mete con Venezuela, serán 100 años de guerra pero lo vamos a derrotar»

RT

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que su país debe prepararse para ir a una «fase superior» para garantizar la defensa y aseveró que si el «enemigo imperial» decide iniciar una agresión será derrotado.

Durante la Plenaria Extraordinaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretario general manifestó que en esa reunión debe decidirse si los venezolanos pasarán a una «fase superior» que implica que la revolución bolivariana pase de ser pacífica a armada.

«No es con la guerra convencional, es otro tipo de guerra y tenemos que prepararnos para esa fase», instó y añadió: «No es apología a la guerra, es amor a la libertad. Tenemos que pasar de la revolución pacífica a una lucha armada contra el opresor».