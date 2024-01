Wilfrido Vargas: “Estoy muy orgulloso de mi país”

Por Moisés González

Santo Domingo. – El destacado músico, compositor y merenguero dominicano, Wilfrido Vargas, afirmó que el merengue nunca va a desaparecer de la República Dominicana, ni tampoco puede morir ya que es parte de la misma esencia de los dominicanos.

Wilfrido Vargas dijo que el merengue es un género musical que está impregnado en el ADN de los dominicanos y es nuestro embajador y orgullo nacional.

“El merengue, lo digo como un mantra, no sabe morir y el que no sabe hacer una cosa no la puede hacer. Cuál es la moraleja, el merengue no va a morir porque no lo sabe hacer. Yo no sé volar un avión entonces no puedo volar un avión. El merengue es la dominicanidad y el orgullo nacional”, sostuvo Wilfrido Vargas al ser entrevistado por Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional que se transmite los sábados por los canales Vega TV (Altice 52 y Claro 48), en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico y OEPM TELEVISIÓN.

Wilfrido Vargas señalo que el merengue representa a todos los dominicanos.

“Hay un instrumento que nos diferencia de otros géneros que se parecen al merengue, pero que no lo son, es nuestra embajadora, la tambora. Y con su sonido inmediatamente ya se está hablando de la República Dominicana y del sentir dominicano y el orgullo de todos nosotros. El merengue es el turismo y nuestro principal embajador”

Expresa orgullo por RD

“Estoy muy orgulloso de mi país. Muy orgulloso de la representación que se nos hace a nivel gobierno, a nivel de líderes, a nivel tuyo y a nivel de todos ustedes”.

Sobre reconocimiento de UNOTA

Wilfrido Vargas se refirió también al reconocimiento que recibió por parte de las Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias (UNOTA) que le designó como Miembro de Honor, con el reconocimiento a la más alta distinción en la categoría de la calidad Diamante.

“Que es un reconocimiento para Wilfrido Vargas en términos llanos un símbolo que se te entregan con el que te dicen , usted lo hizo bien.

De acuerdo a UNOTA, los invaluables aportes de Wilfrido Vargas como músico, arreglista, compositor, cantante, productor, emprendedor, visionario y los aportes importantes que han elevado el merengue, lo sitúan como un genio de música en el planeta, uno de los más importantes artistas de América y le dieron méritos suficientes para recibir el reconocimiento.

El merengue representa el mayor tesoro musical de la República Dominicana. Es un género encantador de nuestra Quisqueya capaz de poner a bailar a todo un pueblo y el universo.