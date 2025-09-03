Por Julissa Matos

Santo Domingo, R.D.- El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó durante el inicio de las operaciones de Amazon Air Cargo en la República Dominicana, que la presencia de este servicio por parte de esta multinacional confirma que el país es un centro logístico de calidad mundial.

“Lo importante de este momento es que hoy se inauguran las operaciones de Amazon Air Cargo en la República Dominicana y eso es una confirmación de que somos un centro logístico de calidad mundial”, declaró Sanz Lovatón desde el área de carga del Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), donde la mañana de este miércoles aterrizó el primer vuelo de Amazon para carga, directo desde Estados Unidos.

Asimismo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó explicó que, también, se han sostenido conversaciones con esta gran empresa, y sobre apoyo y aporte a las pymes con temas de tecnología y con temas de comunicaciones.

“Este es el primer paso y una nueva inversión en un país que tiene estabilidad económica, social y política, que tiene, además, un ambiente para que las inversiones sigan creciendo”, añadió el ministro Bisonó.

De su lado, Tom Bradley, director general de Amazon Air Cargo, explicó que el servicio funcionará bajo la modalidad de carga aérea, no de paquetería.

En el acto de recibimiento, también, estuvo presente la representante de la empresa Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), Mónika Infante.