«¿A esto le tenía tanto miedo?»: el alarmante mensaje de exreina de belleza antes de ser asesinada

RT.-La muerte violenta de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, originaria de la ciudad de Ensenada y encontrada sin vida en un apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, sigue generando conmoción.

Ahora ha llamado la atención una de las últimas publicaciones que dejó en redes sociales antes de morir. «¿A esto le tenía miedo?», escribió Flores, quien tenía 27 años al momento del crimen, en un video en el que aparece junto a su pareja sentimental y su bebé.

En la publicación, algunas personas han dejado comentarios como «ya entiendo el miedo, hasta escalofríos me dio», «su miedo se volvió realidad» o «amor, le hubieras hecho caso a tu miedo».

Su violento deceso ha causado impacto por la manera como fue encontrada. Tras recibirse una llamada de emergencia del apartamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, la joven de 27 años, fue encontrada por paramédicos con un impacto de bala en la cabeza.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó, mediante un comunicado, que el crimen fue perpetrado el pasado 15 de abril, pero la denuncia por los hechos fue presentada hasta el día siguiente, algo que ha generado inquietud, y fue entonces cuando la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Se presume, según recoge Milenio, que quien acudió ante el Ministerio Público fue Alejandro, esposo de la víctima.

De acuerdo con los primeros informes, Flores se encontraba en el apartamento junto con su pareja y su suegra, identificada como Erika María ‘N’. Esta fue señalada por su propio hijo como la posible autora material del asesinato.