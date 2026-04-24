Preguntan a Trump si piensa lanzar un ataque nuclear contra Irán y dice esto

RT.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha rechazado la idea de que Washington pueda lanzar armas nucleares contra Irán.

Al ser preguntado por un periodista si utilizaría armas nucleares contra la nación persa, Trump respondió que «no» y agregó que su país «no lo necesita». «¿Para qué las necesito? ¿Por qué haría una pregunta tan estúpida como esa?», señaló el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa.

«¿Por qué utilizaría un arma nuclear cuando los hemos aniquilado por completo, de una forma muy convencional?», preguntó. Además, hizo hincapié en que, en todo caso, no la aplicaría, ya que «nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear».

En retiradas ocasiones, Trump ha expresado su reclamo de que Irán no debe tener o desarrollar armas nucleares. Así, por ejemplo, cuando fracasó la primera ronda de negociaciones directas en Islamabad, el inquilino de la Casa Blanca culpó a la parte iraní que, según él, esta se negó a «renunciar a sus ambiciones nucleares».

Por su parte, las autoridades iraníes han reiterado múltiples veces que su programa nuclear tiene objetivos exclusivamente pacíficos y no busca crear armas nucleares, sino generar energía, desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que prorrogaba el alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril. Explicó que la decisión se debe a que el Gobierno iraní se encuentra, supuestamente, «gravemente dividido», y a que los mediadores de Pakistán solicitaron a Washington que suspendiera sus ataques contra la República Islámica «hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada».

Este jueves, Trump se pronunció de nuevo, alegando la falta de unidad entre los dirigentes iraníes. «¡A Irán le cuesta muchísimo entender quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben!», escribió en Truth Social. «La lucha interna entre los ‘intransigentes’, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), ¡es una locura!», agregó.

Los medios locales estadounidenses también informaron que «hay una fractura absoluta dentro de Irán entre los negociadores y los militares, sin que ninguno de los dos tenga acceso al líder supremo [Mojtabá Jameneí], que no responde».

Mientras tanto, Irán no ha confirmado estas declaraciones. La agencia Tasnim reportó que, según información obtenida de diversas fuentes, Teherán «no habría solicitado una prórroga del alto al fuego», por lo que el anuncio de Trump podría significar que «ha fracasado en la guerra».