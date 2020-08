Abinader dice que actuará con contundencia para contener virus; hará cambios urgentes

Fuente externa

El Gobierno actuará con “contundencia” para enfrentar la situación sanitaria creada por el COVID y pondrá en marcha un plan de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes, y garantizará a toda la población el acceso a la vacuna contra el virus tan pronto como esté disponible.

Este anuncio lo hizo el presidente de la República Luis Abinader en su discurso de toma de posesión en el que aseguró que su presidencia será “la de los cambios urgentes” y también la de los cambios irreversibles”.

Habló ante los congresistas miembros de la asamblea nacional y los invitados internacionales y locales que asistieron al acto solemne en el Palacio del Congreso.

Abinader dijo que la pandemia “ha puesto al desnudo la grave situación estructural que atraviesa nuestra patria”, y ha mostrado que nuestro país “tiene debilidades que la hacen muy vulnerable a la situación actual y a sus consecuencias económicas y sociales”.

Afirmó que llevamos “décadas de inacción y mala política”, pero “no tenemos más tiempo que perder”, aunque “lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante; y la “premura” no debe ser excusa “para no acometer las reformas profundas que precisa nuestro país” para contener los estragos que agrava la pandemia, y “para superar nuestras carencias estructurales”.

Definió el COVID-19 como un adversario terrible que obliga a tomar medidas excepcionales y “actuar ahora y con contundencia” porque el virus está poniendo a prueba toda nuestra estructura social, con consecuencias para nuestra salud, nuestro sistema sanitario, la actividad económica, educativa, cultural y social.

$66 MIL MILLONES PARA SALUD

El mandatario observó que el sistema público de salud, pese a sus buenos profesionales, no ha tenido suficientes medios para paliar la pandemia, o articular políticas de prevención ante la crisis, pero el gobierno aumentará el presupuesto de salud a más de $66 mil millones en sus primeros 4 meses.

Los recursos, explicó Abinader, se destinarán a atender a esta emergencia “pero, a la vez, para transformar para siempre nuestro modelo de atención sanitaria, bajo criterios de desconcentración, descentralización y empoderamiento de las comunidades, así como el refuerzo de la atención primaria”.

El Presidente se comprometió a dedicarse “en cuerpo y alma a situar nuestro sistema sanitario donde merece los dominicanos: entre los mejores de América Latina”, y proclamó: “Nadie va a quedar desatendido ni abandonado a su suerte porque de esta crisis vamos a salir, todos y juntos”.

Abinader afirmó que en su presidencia el sistema sanitario no colapsará, aunque debe entenderse “que después de casi seis meses de la aparición de la pandemia en el país, recibimos la conducción del gobierno en plena expansión del virus, ya con mil 400 fallecidos y más de 85 mil contagiados”.

Anuncio para los próximos meses un aumento del número de camas donde sea necesario, duplicación de las unidades de cuidados intensivos, 12 nuevos hospitales temporales, y formaremos a más de 1.000 médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra la pandemia.

El mandatario que sus planes serán posibles porque reestructurará la arquitectura institucional del Estado para eliminar los organismos innecesarios “y destinaremos esos fondos a la inclusión de más de dos millones de ciudadanos al seguro familiar de salud de forma que para diciembre de este año, la salud publica dominicana será, universal y gratuita”.