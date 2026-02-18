Andres Modesto Cruz Cruz recorre la sede de la Policia Nacional y asume gestión con contacto directo al personal

Fuente Externa

Santo Domingo.-Tras ser posesionado como director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, realizó un recorrido por distintas áreas del Palacio de la institución, donde intercambio impresiones con agentes policiales de diversos rangos, reafirmando su cercanía con el personal.

Durante la jornada, visitó la Dirección de Área de la Policía Científica, encabezada por el coronel Fulvio Grullón Penson, con quien conversó sobre los procesos técnicos y operativos que fortalecen la labor investigativa.

Posteriormente, compartió con miembros policiales y ciudadanos presentes en el Club de Alistados, en un ambiente de apertura y diálogo.

Asimismo, sostuvo un encuentro con integrantes de la División de Recuperación de la DICRIM, quienes le presentaron los avances de un caso en proceso, evidenciando su interés en el seguimiento directo de las labores operativas.

Estas acciones reflejan un liderazgo participativo, basado en la unidad, el trabajo en equipo y la vocación de servicio, pilares fundamentales para consolidar la confianza institucional y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.