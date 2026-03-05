ASDE bajo observación, silencio y restricciones marcan sesión del Concejo de Regidores

Por Ronny Velasquez

Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) vuelve a estar en el centro del debate público luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas notificara a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sobre presuntas irregularidades en la compra de bombillas destinadas al alumbrado de parques y avenidas del municipio. Esta situación ha provocado fuertes críticas y una creciente observación sobre el manejo administrativo dentro de la institución municipal.

Según las informaciones conocidas, el caso gira en torno a la adquisición de luminarias que, de acuerdo con los organismos fiscalizadores, no habría seguido los procedimientos establecidos por la ley de contrataciones públicas. Por tal motivo, el expediente fue remitido a las autoridades correspondientes para que se determine si existen responsabilidades administrativas o penales en torno a estas compras.

En medio de este escenario, la sesión del Concejo de Regidores celebrada en la sede del cabildo estuvo marcada por un ambiente de tensión y hermetismo. Periodistas y ciudadanos que intentaron ingresar a la sala capitular se encontraron con restricciones inusuales que dificultaban el acceso al recinto donde se desarrollaría la reunión municipal.

De acuerdo con lo observado, para poder entrar al edificio del cabildo era necesario contar previamente con la autorización del departamento de comunicaciones de la alcaldía, una situación que llamó poderosamente la atención de los presentes. Este procedimiento provocó cuestionamientos, ya que en una sesión pública del Concejo de Regidores normalmente el acceso debe ser abierto para la prensa y los munícipes.

Varios comunicadores manifestaron su sorpresa al enterarse de que la entrada al edificio municipal dependía de la aprobación del área de comunicaciones, lo que en la práctica significaba que esa dependencia decidía quién podía ingresar y quién no a la alcaldía durante la jornada.

Otro elemento que generó inquietud fue la ausencia, por primera vez según algunos asistentes, de un representante oficial del alcalde en la sesión del Concejo. Tradicionalmente, la administración municipal mantiene algún enlace o funcionario presente para responder inquietudes o dar seguimiento a los temas tratados por los regidores.

A esta situación se sumó también la ausencia de la contralora municipal, quien no asistió a la sesión ni envió una excusa formal que justificara su inasistencia. La falta de esta figura, responsable de velar por la transparencia y el control interno de los recursos públicos, fue interpretada por algunos observadores como un hecho significativo dentro del contexto que vive la institución.

El ambiente dentro de la sala capitular se mantuvo en silencio en relación con el tema de las bombillas y la notificación realizada por Contrataciones Públicas. A pesar de la gravedad de las observaciones realizadas por el organismo regulador, ningún regidor abordó el asunto durante la sesión.

Este silencio llamó la atención de algunos presentes, quienes esperaban que el Concejo de Regidores aprovechara el espacio para discutir o al menos referirse a la situación que involucra al cabildo ante los organismos de control del Estado.

Mientras tanto, la notificación realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas a la PEPCA abre la puerta a posibles investigaciones que podrían arrojar mayor claridad sobre el proceso de compra de las luminarias. En un municipio tan grande y dinámico como Santo Domingo Este, los ciudadanos esperan que cualquier duda sobre el uso de los recursos públicos sea aclarada con transparencia y responsabilidad institucional.