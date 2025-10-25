Autoridades ejecutan operativo de evacuación en Isla Saona

Fuente externa

Isla Saona, República Dominicana. – El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Armada de República Dominicana (ARD), desplegó un amplio operativo de evacuación y asistencia con el objetivo de salvaguardar la vida de 98 personas que se encontraban en la Isla Saona, como medida preventiva ante los efectos ocasionados por la tormenta tropical Melissa, la cual ha provocado fuertes precipitaciones y elevado oleaje en el litoral Este y Sur del país.

Esta acción forma parte de las medidas de respuesta dispuestas por el MIDE, en las que todas las capacidades de las Fuerzas Armadas han sido puestas a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de las autoridades civiles, para brindar apoyo a la población y garantizar su seguridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.

Siguiendo instrucciones del Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, la Armada activó su protocolo de emergencia, movilizando unidades navales de superficie y personal especializado en rescate, bajo la dirección del Comandante General de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, quien destacó la importancia de la interoperabilidad de los Comandos Navales, la Zona Naval Este, la Capitanía de Puertos y la Autoridad Marítima Dominicana, en el éxito de la operación.

“Esta rápida acción refleja la preparación, disciplina y compromiso de nuestros hombres y mujeres del mar, que responden con determinación cada vez que la patria los necesita”, expresó el vicealmirante Crisóstomo Martínez.

Las personas evacuadas fueron trasladadas de manera segura al Puerto de Bayahibe, donde recibieron asistencia de los organismos de socorro.

El Ministerio de Defensa reafirmó su firme compromiso con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la ciudadanía, manteniendo desplegados sus recursos aéreos, navales y terrestres para brindar respuesta inmediata ante cualquier situación derivada de los efectos de la tormenta Melissa.