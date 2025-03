Por Patria Deveaux.

Santo Domingo Este, RD.- Escuela de Artes Marciales New Era, ganó la competencia de Tae kwon Do To en la Apertura del 53 Aniversario del Club Villa Faro, celebrado en la Glorieta del Parque Juan Pablo Duarte de la Comunidad con la participación de cuatros equipos y más de 80 competidores. En el evento se compitió en las categorías infantil, junior, cadete y senior, tanto en masculino como en femenino.

Los atletas de New Era acumularon 190 puntos ganando la mayoría de las competencias, quedando en el segundo Lugar los competidores del Colegio Jesús el Maestro de la urbanización Hamarap con 120 puntos y en el Tercer Lugar los atletas de la urbanización Mendoza 2da. Que acumularon 114 puntos, en un evento que inició a las 9:00 am y culminó pasado las 2:00 pm y donde se realizaron 56 combates

El Torneo de Taekwondo, dio Inicio a las competencias Deportivas del 53 Aniversario del Club Deportivo y Cultural Villa Faro y al inicio de competencias se celebró la tradicional ceremonia de apertura, la cual incluyó la Formación de los atletas por equipos y categorías, desfile de las delegaciones participantes alrededor del parque de Villa Faro, la Oración, himno nacional, Juramento de la Escuela de Tae Kwon Do New Era, Juramento Deportivo y palabras de bienvenidas a cargo del Profesor Juan Carlos Saro presidente del Club Villa Faro.

Juan Carlos Saro “resaltó el trabajo de 53 años del Club Villa Faro y su apoyo a la juventud en contra de los vicios en los barrios, necesitamos el apoyo de nuestras autoridades municipales y del gobierno central, pues estas actividades mitigan la participación de niños, adolescentes y jóvenes en actos dolosos, de pandillas y microtráfico. Expresó “hemos tenido que suspender parte de las actividades nocturnas, pues hace dos meses solicitamos al Alcalde las 4 lámparas de la cancha que están quemadas y no ha habido respuestas del Ayuntamiento.

Informó, ”el Presidente del Club Deportivo Ralma nos va a prestar dos de sus lámparas para nosotros poder celebrar los Torneos de Baloncesto y Voleibol Interligas, así como tres juegos de Las Viejas Glorias Del Baloncesto de Villa Faro, pero nunca en 20 años nos hemos visto con tanta precariedad en el Municipio, tan poca ayuda y tan poca comunicación, pues no responden ningunas de las solicitudes y esto nos está afectando como Club y como comunidad.

Las palabras de Orden estuvieron a cargo del Prof. Henrry Rodriguez del Colegio Jesus El Maestro y representante del Equipo de Hamarap y quien se desempeñó como Encargado de las competencias, mientras que la exhortación deportiva y llamada a competencias fue realizada por el Prof. Sandro Suero de la Escuela New Era quien también fungió como Director Técnico Del Evento.

Henry Rodriguez expresó, “Aquí en estos momentos y en esta competencia, está representada lo mejor de la Juventud de Villa Faro, Mi Hogar, Mendoza, Arpe Primero, Mandinga y Ralma, recordó que New Era es el campeón Municipal de Tae Kwon Don en los 3ros. Juegos Deportivos de Santo Domingo Este, que muchos de nuestros atletas hoy están en los equipos de los cuerpos armados de nuestra república, y estudian becados en las mejores Universidades del país y que esto nos llena de mucho honor y nos da un ejemplo del porqué seguir luchando por nuestros niños adolescentes y jóvenes.

Sandro Suero explicó “Este importante evento sirve para medir el avance de estos atletas en el dominio de las técnicas de combate, su disciplina, su aptitud y sobre todo el respeto por las normativas de competición, pues previo a las competencias, se pusieron normas para evitar golpes que pudieran lesionar algunos de los competidores. Dijo “Nos sentimos más que satisfechos con el desarrollo de estos niños y jóvenes, así como de sus logros, sobre todo del apoyo permanente de sus padres, que como ustedes pueden apreciar están aquí aplaudiendo a sus familiares.