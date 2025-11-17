Con colección histórica de emisiones postales conmemorativas INPOSDOM concluye actividades del 62.º aniversario

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. — En el marco de la celebración de su 62.º aniversario, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) puso en circulación una nueva serie de sellos postales conmemorativos que rinden homenaje a instituciones culturales, personalidades icónicas y manifestaciones artísticas que han marcado la memoria histórica de la República Dominicana y del ámbito internacional.

El acto estuvo encabezado por el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, y tuvo lugar en la histórica Casa de la Moneda, en la Ciudad Colonial, un escenario emblemático que aportó solemnidad a la presentación de estas emisiones. La actividad reunió a autoridades, representantes de entidades culturales, especialistas en patrimonio, filatelistas e invitados especiales.

Una colección que celebra la memoria cultural y el patrimonio nacional

Durante la ceremonia se presentaron emisiones dedicadas a diversos hitos culturales y artísticos, entre ellos: “50.º Aniversario del ICOMOS Dominicano” pieza fundamental en la protección, investigación y conservación del patrimonio edificado, arqueológico y paisajístico del país. El “50 aniversario de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos”, institución que ha salvaguardado nuestro patrimonio bibliográfico; la trayectoria del “50 aniversario Museo del Hombre Dominicano”, guardián de la historia ancestral de nuestro pueblo; que honran el “Centenario del Natalicio de Clara Ledesma”, una de las artistas más universales de la plástica nacional; que destacan el valor del “Día del Sello” como espacio de identidad postal y tradición filatélica; que promueven la sensibilización y el respeto hacia el vínculo humano-animal mediante la serie dedicada a “Razas Caninas”; y que integran a nuestro país al esfuerzo regional de la UPAEP, resaltando la importancia de la “Sanidad” como pilar del desarrollo humano.

Durante su intervención, el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, resaltó la trascendencia de esta colección para la nación: “Esta nueva serie filatélica es un aporte al rescate, la valoración y la difusión de nuestra identidad. El sello postal conserva la memoria histórica y proyecta la riqueza cultural del país hacia el mundo; es, además, una pieza artística que narra quiénes somos como nación.”

En la ceremonia estuvieron presentes Abelardo Jiménez, director del Museo del Hombre Dominicano; Japonesa Capellán, presidenta del ICOMOS Dominicano; Denis Simó, representante de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos; y el arquitecto Alejandro Vignieri, de la Asociación Filatélica Dominicana, junto a ejecutivos, colaboradores e invitados especiales.