Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Monte Plata condenó a ocho años de prisión a un hombre por cometer violencia intrafamiliar en contra de su pareja, sus dos hijos y su suegra, en hechos denunciados en el año 2024.

El Ministerio Público, representado por José del Carmen García Hernández, demostró la culpabilidad del procesado Candelario Beltré Ciprián (Carlito).

El órgano persecutor mostró ante el tribunal que Beltré Ciprián violó las disposiciones de los artículos 309, numeral 2, y 309, numeral 3, letra D, del Código Penal Dominicano, así como también el artículo 396, literal A, de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El accionar judicial del Ministerio Público dio inicio el 2 de abril del año 2024, con la remisión por parte de la procuradora fiscal titular de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del distrito judicial de Monte Plata, María Elena De Jesús, de un informe socio familiar y evaluación psicológica practicados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El informe detalla que el hoy procesado mantenía bajo constantes maltratos físicos y verbales a su pareja, a su hija que en ese momento se encontraba en estado de gestación y que maltrataba físicamente a su hijo y a su suegra.

Las investigaciones arrojaron que en la comunidad temían denunciar las agresiones cometidas por Beltré Ciprián, debido al temor que solía infundir en los moradores, por medio de amenazas.

Ante las contundentes pruebas presentadas por el órgano persecutor del delito, las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, del Tribunal Colegiado de Monte Plata, determinaron que el procesado cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esta provincia.