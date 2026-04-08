Defensa Civil atiende situaciones provocadas por las lluvias desde este martes

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Santo Domingo. – Rescatistas de la Defensa Civil Dominicana realizan desde este martes y la madrugada del miércoles, labores preventivas y de respuesta en las zonas afectadas por las lluvias, provocadas por una vaguada en altura que incide sobre el país.

El director ejecutivo de la institución, Juan Salas, indicó que estos trabajos se concentran principalmente en las provincias San Cristóbal, específicamente en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, así como también en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, donde las precipitaciones han sido más intensas.

“Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), espacios donde participan todos los actores de respuesta”, dijo Salas.

Explicó además que, de acuerdo con datos de la Sala de Situación de la Defensa Civil, se reportan inundaciones importantes en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga y en los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte.

En el Distrito Nacional se reporta la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas hasta el momento.

Mientras que, técnicos de la Defensa Civil rescataron con vida a un señor que quedó atrapado en una alcantarilla del sector Las Praderas en Santo Domingo Oeste, donde también llevaron a diez adultos mayores a una zona segura tras las inundaciones.

Salas indicó que en Monte Plata se mantienen zonas anegadas, entre las que están las comunidades de Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos, Mamá Tingó, esto tras la crecida del río Ozama.

El también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas, no intentar cruzar ríos o cañadas desbordadas, permanecer en zonas seguras y seguir las indicaciones oficiales.

Recordó que, ante cualquier emergencia, deben llamar al 9-1-1 o a la Defensa Civil al 809-472-8617