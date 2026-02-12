Denuncia de guerra comunicacional y cognitiva contra Venezuela

Por Cinthia Polanco

No es casualidad. Eso es lo que dicen.

El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha salió al frente este 12 de febrero para denunciar lo que define como una “guerra comunicacional y guerra cognitiva” contra la República Bolivariana de Venezuela, justo después del ataque del 3 de enero atribuido a Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

Según el comunicado, la ofensiva no se detuvo ahí. Cambió de blanco.

Ahora —afirman— los ataques mediáticos apuntan contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. ¿La estrategia? Noticias falsas, videos viejos reciclados como si fueran actuales y campañas amplificadas en redes sociales para sembrar dudas dentro y fuera de Venezuela.

El documento advierte que no se trata de errores aislados ni de simples opiniones. Habla de una operación sistemática para fabricar “matrices de opinión”, crear la percepción de fracturas internas y golpear la moral de quienes respaldan la llamada Revolución Bolivariana.

Y en República Dominicana también hay eco.

El comité señala directamente al dirigente Vinicio Castillo Selman por difundir un video de 2018 en el que Delcy Rodríguez anunciaba su salida temporal del PSUV para asumir funciones en el Movimiento Somos Venezuela. Ocho meses después regresó al partido. Pero el material —según denuncian— fue presentado como si se tratara de una renuncia reciente, alimentando la narrativa de división interna.

Para el comité, eso forma parte del engranaje.

La advertencia final no es diplomática: llaman a la ciudadanía dominicana, especialmente a quienes simpatizan con el proceso venezolano, a verificar fuentes y no convertirse en multiplicadores de contenidos diseñados —dicen— para dividir y debilitar.

En tiempos donde un video viejo puede incendiar redes en cuestión de minutos, la batalla ya no es solo territorial. Es mental.

Aquí le dejamos el comunicado.

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional la intensificación de una guerra comunicacional y guerra cognitiva contra la República Bolivariana de Venezuela y su dirigencia política. Tras el criminal ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero y el vil secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, la ofensiva desinformativa ha redirigido sus ataques contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV-, Diosdado Cabello.

No se trata de hechos aislados. Estamos ante una estrategia sistemática impulsada por sectores de la ultraderecha internacional, particularmente desde Estados Unidos, que recurre a noticias falsas, videos viejos presentados como actuales y campañas pagadas en redes sociales y a seudo-comunicadores, para construir matrices de opinión destinadas a generar confusión, desaliento y división.

La guerra cognitiva no solo busca atacar gobiernos, sino influir en la mente colectiva: desmoralizar, distorsionar la realidad y erosionar la confianza en los liderazgos y en los procesos soberanos de los pueblos. En ese marco circulan contenidos manipulados que intentan fabricar rupturas inexistentes dentro del liderazgo de la Revolución Bolivariana, como parte de una operación psicológica de mayor alcance.

En la República Dominicana, esta campaña encuentra eco en voceros de la ultraderecha como Vinicio Castillo Selman, quien entre otras desinformaciones, ha difundido de manera manipulada un video del 7 de febrero de 2018, presentándolo como actual. En dicho material, Delcy Rodríguez anunciaba temporalmente su salida del PSUV para asumir responsabilidades en el Movimiento Somos Venezuela, decisión que solo se extendió por ocho meses antes de su retorno al partido. Sacar ese hecho de contexto forma parte del engranaje desinformativo que hoy denunciamos: escribió “Delci Rodríguez renuncia a la militancia del partido socialista a que pertenecía .”

Llamamos a la ciudadanía dominicana, especialmente a quienes mantienen solidaridad con el pueblo venezolano, a ejercer un pensamiento crítico, verificar fuentes y no reproducir contenidos diseñados para dividir y debilitar.

Frente a la desinformación organizada, respondamos con conciencia, unidad y firme defensa de la soberanía de los pueblos.

Santo Domingo, República Dominicana, 13 de febrero 2026.

Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha

(compuesto por múltiples organizaciones y ciudadanaxs dominicanxs