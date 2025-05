Denuncian apresamiento ilegal de Joven Dominicana Embarazada en Punta Cana

Fuente externa

Santo Domingo, RD – Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos denuncian el apresamiento arbitrario e inhumano de Mirryam Ferdinad, joven dominicana de 20 años, hija de padres de ascendencia haitiana, quien fue detenida hoy en el Hospital Verón, en Verón Punta Cana, mientras buscaba atención médica para una cesárea inminente.

Según los informes, Mirryam acudió al Hospital Verón para dar a luz. Tras ser examinada, se le informó que necesitaba pintas de sangre. Al salir del hospital para conseguirlas y regresar, personal de Migración ya había sido alertado y la esperaba, procediendo a su arresto inmediato. La joven fue subida a un asfixiante «camión cárcel» conocido popularmente como «la camiona», donde permaneció desde las diez de la mañana hasta casi las siete de la noche, a pesar de su condición de embarazo avanzado y malestar, previa a labores de parto. Al llegar a la sede de Migración en Haina, un oficial de policía le tomó una fotografía, declarando que «llegó viva a Haina».

Este acto se califica de abusivo y violatorio de múltiples normativas, incluyendo las propias leyes de Migración dominicanas que prohíben la deportación de mujeres embarazadas. Además, contraviene los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, el cual prohíbe explícitamente sacar a personas de los hospitales para apresarlas y deportarlas, y mucho más si se trata de una mujer en labores de parto.

Mirryam Ferdinad nació el 24 de mayo de 2004 en la maternidad de Los Minas, Santo Domingo Este, lo que la convierte en ciudadana dominicana según la Constitución que estuvo vigente hasta el 2010, la cual declaraba como dominicano a toda persona nacida en el territorio dominicano. Sin embargo, se ha denunciado que el Estado dominicano le ha negado sistemáticamente su documentación, aplicándole la Sentencia 168-13 y negándole el reconocimiento de su nacionalidad.

La situación de Mirryam se agrava al considerar que se le pretende deportar a Haití, un país que no es el suyo, que no conoce, y que actualmente se encuentra en una situación de crisis humanitaria, con guerra, hambre y más de un millón de desplazados. Se enfatiza que ninguna persona debe ser deportada bajo las actuales condiciones de Haití, y Mirryam no tiene a nadie en dicho país.

¡Exigimos la inmediata libertad de Mirryam Ferdinad y su regreso al hospital para recibir la atención médica que necesita urgentemente!

Responsabilizamos al gobierno del presidente Luis Abinader por cualquier percance que pueda sufrir Mirryam Ferdinad como consecuencia de este apresamiento y detención ilegal e inhumana.

Acción Afro-Dominicana