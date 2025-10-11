Después de 60 años de espera, familias de Los Mameyes y El Pensador inician proceso para obtener sus títulos de propiedad

Fuente externa

Santo Domingo Este. – Tras seis décadas de espera, familias de Los Mameyes y El Pensador, que durante generaciones han habitado estos sectores, verán materializado su sueño de contar con sus títulos de propiedad, gracias al inicio formal de los trabajos de titulación, impulsados por el presidente de la República Luis Abinader.

La Asociación de Propietarios de Casas de estos dos sectores, encabezada por su presidente Aneuri Peña, junto a los directivos Pastor Cleto Núñez, Hamilton Polanco, Diácono José Manuel Pérez, Pastor Luis Barett, Edward Valdez y Martin Adoni, expresó su profundo agradecimiento al mandatario por hacer posible este paso histórico, que devuelve la esperanza a los comunitarios.

“Durante años vimos pasar gobiernos y promesas sin resultados. Hoy, por primera vez, sentimos que alguien nos escuchó. Este proceso no solo nos da un título, nos devuelve la dignidad y la confianza en el futuro”, expresó Peña, visiblemente emocionado durante el acto realizado en la Iglesia El Mesías, donde comenzó al programa ante cientos de vecinos.

La comunidad celebra este acontecimiento como el comienzo de una nueva etapa. Contar con un título de propiedad no solo les garantiza seguridad jurídica sobre sus viviendas, sino que abre la puerta a oportunidades económicas reales. Con la titulación, muchos podrán acceder a la banca privada, solicitar préstamos y emprender proyectos personales y comunitarios.

“Este programa no solo transforma papeles en derechos; transforma vidas”, añadió el presidente de la Asociación, resaltando la importancia de una gestión gubernamental que escucha, actúa y se acerca a la gente.

Los Mameyes y El Pensador son testimonio de perseverancia y unión comunitaria. Lo que por décadas pareció inalcanzable hoy comienza a hacerse realidad, marcando un antes y un después en la historia de estos sectores del municipio Santo Domingo Este.