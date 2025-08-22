DGCP ordena anulación y reevaluación de adjudicaciones en licitaciones realizadas por el INABIE

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este jueves dos resoluciones que anulan varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares tras concluir con un proceso investigativo iniciado de oficio en el que constató una serie de irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de indumentaria y equipamiento escolar.

Con la emisión de las resoluciones RIC-0113-2025 y RIC- 0114-2025 el órgano rector concluye las investigaciones de oficio en las que constató una serie de irregularidades en tres procedimientos de licitación pública realizados para la adquisición de indumentaria y equipamiento escolar

En el caso del procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector confirmó múltiples irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

Otros hallazgos detectados por la DGCP en este proceso y descritos en la resolución RIC-0113-2025 son:

– Documentación alterada o con indicios de falsedad, presentada por varios proveedores.

– Ausencia e incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designados formalmente.

– Deficiencias en la evaluación de garantías económicas y en la motivación de las adjudicaciones.

– Indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores adjudicados.

En ese sentido, de 151 proveedores adjudicados, la DGCP decidió anular las adjudicaciones de 18 contratos y ordenó al INABIE la reevaluación de 25 oferentes, mediante nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados con registros audiovisuales obligatorios. Asimismo, iniciar el procedimiento sancionador de oficio contra proveedores por presentar documentación falsa.

Con relación al procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, llevado a cabo para la “Confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares, para ser distribuidos a los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2025-2026 y 2026-2027, dirigido a empresas de fabricación nacional”, la DGCP constató que, al igual que en los procesos anteriores fueron adjudicados proveedores que presentaron documentación falsa y con vinculaciones entre sí, comprobándose la existencia de indicios de colusión.

De igual manera, el Comité de Compras del INABIE otorgó excepcionalidades tras la etapa de evaluación técnica definitiva en violación a varios principios de la normativa vigente y no suministró evidencias ni justificaciones para contrastar los datos levantados por los peritos.

En ese sentido, mediante la resolución RIC-0114-2025 de 209 proveedores adjudicados en este proceso, el órgano rector decidió anular 21 adjudicaciones y ordenó al INABIE designar peritos calificados que no se encuentren en conflicto de interés para reevaluar las ofertas de 64 empresas con nuevas visitas técnicas, las cuales deberán ser documentadas con el uso de la buena práctica de las cámaras corporales.

Por las irregularidades detectadas en ambos procedimientos, la DGCP recomendó al INABIE aplicar medidas disciplinarias a los miembros de su Comité de Compras y Contrataciones y peritos responsables y remitió ambos casos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Educación, para las investigaciones que correspondan.

La DGCP recordó que estas decisiones se enmarcan en su rol como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del interés general.

Las resoluciones íntegras RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025 están disponibles en el apartado de Resoluciones de Investigaciones y Reclamos de la sección Marco Legal del portal institucional de la DGCP: https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/resolucion-de-conflictos/