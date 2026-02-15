Fuente Externa

Santo Domingo.- El día 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil con un llamado de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica a no minimizar los síntomas en niños y niñas, así como a procurar atención médica con el pediatra ante la aparición de los mismos.

La doctora Angela Cabreja, presidenta de la entidad, describió que entre los síntomas más comunes considerados son color blanco en las pupilas, convulsiones, dolores de cabeza persistentes, alteraciones visuales, bultos en cualquier parte del cuerpo, ganglios aumentados de tamaño, fiebre inexplicable, sangrados y moretones sin causa aparente.

Informó que los tipos de cáncer más frecuentes entre niños y niñas son Leucemia Linfoblástica Aguda, tumores del sistema nervioso central o cerebrales y linfoma de Hodkin y No Hodkin.

Reveló que entre el año 2024 y 2025 se diagnosticaron en el país entre 400 y 489 casos de cáncer infantil, por año, siendo la leucemia el tipo más frecuente.

Entiende que esta enfermedad en los niños y niñas representa un desafío de salud pública que requiere la colaboración de instituciones médicas, autoridades, familias y la sociedad en general.

Informó que en la agenda científica de esa sociedad especializada se incluyen las discusiones y estudios sobre este y todo tipo de patología oncológica para que los oncólogos clínicos se mantengan actualizados para mejorar diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad.

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica reafirmó su compromiso con la salud de niños y niñas, promoviendo la detección temprana, apoyar la investigación, acompañar a las familias y sensibilizar a la sociedad.

La fecha fue establecida en el año 2001 por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI) y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de sensibilizar a la población, promover la detección temprana, mejorar el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento adecuado y al acompañamiento integral de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que cada año 400 mil niños y adolescentes de cero a 19 años son diagnosticados con cáncer en el mundo, lo que equivale a un diagnóstico cada cuatro minutos.

Los tratamientos para el cáncer infantil dependen del tipo de cáncer, su estadio, la edad del niño y su estado general de salud.

Incluye manejo del dolor, apoyo psicológico, soporte nutricional, rehabilitación y cuidados paliativos cuando son necesarios.