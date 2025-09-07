DIDA identifica más de 100 millones de pesos de familiares de fallecidos disponibles para retiro en las AFP

Por Paul Pimentel Blanco

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) identificó más de 100 millones de pesos pertenecientes a 10,853 familiares de fallecidos, cuyos fondos se encuentran en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Elías Báez, director de la DIDA, informó que la institución ofreció asistencia y orientación a los usuarios sobre los pasos que deben de dar para poder acceder a esos recursos a través de las oficinas, servicio telefónico 24 horas y redes sociales.

“Luego de recordar la existencia de más de 117,000 mil cuentas de personas fallecidas con más de 8,000 millones de pesos que se encuentran en las arcas de las AFP, según datos de la Superintendencia de Pensiones, la DIDA ofreció 23,015 asistencias a 10,853 personas en solo una semana, superando la demanda habitual de servicios diarios”, expresó Báez.

El funcionario explicó que el 80% de las consultas realizadas en los últimos días corresponden al seguro de pensiones y beneficios por sobrevivencia distribuidas de la siguiente manera: 4,163 consultas de familiares de afiliados fallecidos a quienes se les informó sobre su AFP y aportes acumulados; 2,606 asesorías a trabajadores para saber cuál es su AFP y los requisitos para la devolución de sus aportes, la mitad de los mismos mayores de 60 años; 871 personas solicitaron información sobre el proceso de pensión de sobrevivencia y documentos a depositar en las AFP; mientras que el 20 por ciento restante solicitaron información de otros servicios.

El director de la DIDA destacó que a los 100 millones pertenecientes a los familiares de fallecidos se le debe de sumar la rentabilidad anual generada por dichos fondos.

La DIDA reiteró el llamado a los familiares de afiliados fallecidos desde 2003 hasta el 2025 a investigar sobre fondos disponibles o beneficios acumulados comunicándose gratis al teléfono 809-472-1900, disponible 24 horas al día, o contactar el chat en línea www.dida.gob.do, los correos electrónicos [email protected] / [email protected] y redes sociales @Didardo, así como de manera presencial en 16 oficinas a nivel nacional y 6 puntos GOB.

Asimismo, invitó a las personas mayores de 60 años que hayan cotizado en alguna AFP a verificar si poseen beneficios o fondos acumulados, para proceder a su retiro, recibiendo la asesoría y acompañamiento de la DIDA durante el proceso.

Más sobre la DIDA

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), es la institución encargada de informar, defender y asesorar a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en materia de Seguro Familiar de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, en cumplimiento de las Leyes 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la 1320 que fortalece y modifica.

La institución ofrece 14 servicios que son las solicitudes de: Constancia de Afiliación en el Seguro Familiar de Salud, Constancia de Afiliación en el Seguro de Pensiones; Atención de Quejas, Denuncias y Reclamaciones del Seguro Familiar de Salud de Riesgos Laborales y Pensiones; Solicitud de Carta de No Cobertura de Salud; Solicitud de Historial de Aportes al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), Solicitud de Certificaciones de Aportes con Fines de Demanda en Tribunales o Uso Consular, Solicitud de Certificaciones de Hora y Fecha de Registro en el SDSS con Fines de Demanda en Tribunales y Asesorías Legales

También tiene disponible la Solicitud de Corrección de Datos Personales en la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), Informaciones Generales del SDSS, Solicitud de Capacitación sobre el SDSS; Solicitud de Asignación de Número de Seguridad Social a Mayores de Edad, Solicitud de Asignación del Número de Seguridad Social a Menores de Edad y Operativos de Orientación y Defensoría en Centros Públicos y Privados.

La DIDA cuenta con 16 oficinas a nivel nacional ubicadas en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Valverde, La Vega, San Francisco de Macorís, Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro; así como en los Puntos GOB OGTIC ubicados en Sambil, Megacentro, Punto Express Parada La Cultura, Occidental Mall, Colina Centro y en Santiago.