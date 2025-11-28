DIGESETT aclara que vehículo reportado como “secuestrado” está bajo custodia por proceso legal tras accidente

La diputada y periodista Socorro Monegro había denunciado que la entidad de tránsito le había “secuestrado” su vehículo, pero en una nota DIGESETT explicó que es la Fiscalía de Tránsito la que retiene el automóvil.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informa que, en relación con la publicación que circula sobre el supuesto secuestro y desaparición del vehículo marca Hyundai, año 2016, color blanco, placa A932083, y en la que se atribuye responsabilidad a esta institución, corresponde aclarar que dicho vehículo se encuentra resguardado en uno de nuestros centros de retención vehicular.

El automóvil fue retenido tras resultar involucrado en un accidente de tránsito con un motociclista. Conforme a los procedimientos establecidos, el caso pasó a la jurisdicción del Ministerio Público en el Tribunal Especial de Tránsito, entidad que actualmente asume la responsabilidad del vehículo y determinará su entrega al propietario una vez sea concluido el proceso legal correspondiente.

La DIGESETT reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la correcta aplicación de los protocolos en cada uno de los casos que maneja.