DIGESETT y humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes lanzan video de concientización vial

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) presentó un emotivo video de concientización dirigido a todos los conductores del país, con la colaboración de los destacados humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes se unieron al llamado de conducir con prudencia para salvar vidas.

El video producido por el destacado director de cine, Archie López, es una iniciativa que busca crear un mayor nivel de conciencia en la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, destacando la alarmante cifra de personas que perdieron la vida en accidentes durante el año 2024 en la República Dominicana.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., explicó que este tipo de campañas forman parte de los esfuerzos institucionales por disminuir la alta siniestralidad en las vías del país. “No podemos permitir que la imprudencia y la falta de respeto a la ley sigan cobrando tantas vidas. Este mensaje, con el apoyo de figuras tan queridas como Raymond y Miguel, es un llamado directo a cada conductor para asumir su rol con responsabilidad”, indicó.

Raymond Pozo y Miguel Céspedes expresaron su satisfacción de poder aportar a esta causa a través del arte y el humor responsable, reiterando que el verdadero cambio inicia con la actitud de cada ciudadano al volante.

La DIGESETT exhorta a toda la ciudadanía a ver y compartir este material audiovisual que busca crear conciencia y prevenir más pérdidas humanas en las calles y carreteras del país.