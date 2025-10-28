Dio Astacio afirma que el drenaje de SDE respondió por primera vez ante una tormenta

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este.-El alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Dío Astacio, presentó un informe sobre las acciones desarrolladas antes, durante y después del paso de la tormenta Melissa, destacando la efectividad del sistema de respuesta municipal, el trabajo coordinado con las instituciones de emergencia, alcaldes pedáneos, mini alcaldes y juntas de vecinos, para fortalecer la comunicación territorial y prevenir daños mayores.

Durante la reunión con representantes del Comité Municipal de Emergencias, el COE, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Obras Públicas y juntas de vecinos, el alcalde informó que el municipio activó de forma inmediata su Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) desde la Sala de Situaciones, apenas una hora después de emitirse la alerta amarilla por parte del COE.

Asimismo, explicó que desde el primer momento se articularon equipos del Ayuntamiento y esta activación permitió una coordinación fluida, fundamental para una respuesta rápida y organizada.

“Gracias a la planificación anticipada y la coordinación interinstitucional, Santo Domingo Este pudo responder con rapidez, reducir riesgos y evitar pérdidas humanas ante el paso de la tormenta Melissa, esto evidencia que cuando se trabaja con prevención y voluntad los resultados se sienten en la vida de la gente”, puntualizó Astacio.

Astacio resaltó el impacto positivo del Sistema de Drenaje y Reservas de Aguas Pluviales (SISDRAP), implementado desde hace seis meses, cuyo funcionamiento permitió una respuesta efectiva frente a las lluvias intensas en diferentes sectores como Brisas del Este, Mendoza, El Brisal, Alma Rosa, Maquiteria y Prados del Cachón. Estos lograron absorber más de 690 mil galones de agua, evitando inundaciones prolongadas.

Además, uno de los puntos críticos, Cancino Adentro, fue intervenido con motobombas, camiones succionadores y maquinaria pesada, logrando evacuar las aguas en menos de cinco horas y garantizando la protección de más de 40 viviendas.

“Por primera vez, Santo Domingo Este enfrentó una tormenta con un sistema de drenaje preparado y en funcionamiento. El SISDRAP trabajó al 100 % de su capacidad y marcó una diferencia histórica frente a eventos anteriores”, señaló Astacio.

El alcalde destacó que la ciudad contó con un sistema de recolección de basura más eficiente, resaltando el uso de contenedores y rutas más frecuentes, lo que impidió, en un alto porcentaje, que los residuos obstruyeran los drenajes.

“La basura ya no está en las calles, sino en contenedores. Eso permitió que el agua circulara y no se acumulara como antes”, explicó.

El operativo de respuesta incluyó la intervención en más de 160 puntos críticos del municipio y la colaboración directa de la Defensa Civil en al menos 43 sectores afectados, donde se realizaron labores de drenaje, limpieza y asistencia comunitaria.

Durante y después del fenómeno se realizaron 167 intervenciones en todo el municipio. En total se inspeccionaron o drenaron 258 viviendas, se asistieron 207 personas y se liberaron 28 calles y avenidas principales, entre ellas Las Américas, Ecológica, Eduardo Brito, San Rafael y Prolongación Gregorio Castro.

El informe incluyó el caso del menor Adauris Miguel Castillo Valerio, de 13 años, desaparecido en las aguas del mar Caribe, específicamente en el malecón de la Av. España, donde las labores de búsqueda continúan bajo la coordinación del Ayuntamiento, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Durante el encuentro, además, se indicó que el Plan Social de la Presidencia y el Departamento de Desarrollo Social del ASDE brindaron asistencia alimentaria y apoyo humanitario a las familias desplazadas.

“La tormenta nos dejó una gran lección, pero también la satisfacción de ver que las decisiones tomadas a tiempo salvaron vidas y evitaron tragedias”, concluyó el alcalde.

La Alcaldía de Santo Domingo Este anunció que sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y protegerlos de los efectos de las lluvias. La implementación del SISDRAP es un paso importante en esta dirección, y se espera que siga siendo una herramienta efectiva para prevenir inundaciones en el futuro.