«Dío Astacio honra la Biblia en acto conmemorativo en SDE»

Santo Domingo Este.-El alcalde Dío Astacio encabezó la celebración del Día Nacional de la Biblia, en un acto realizado en el auditorio IBO, ubicado en Coral Mall. La actividad reunió a autoridades municipales, legisladores, líderes eclesiásticos y comunitarios, quienes resaltaron la importancia de la Palabra de Dios como fundamento espiritual y guía para la sociedad.

Durante su intervención, Astacio afirmó que los logros alcanzados, tanto en su vida personal como en su gestión municipal, no hubiesen sido posibles sin el poder de Jehová, la disciplina y la dirección de las Escrituras.

“Estamos aquí para proclamar la Palabra de Dios, que ha sido la base que nos sostiene desde nuestros inicios”, expresó, agradeciendo además el apoyo de su esposa Evelyn García de Astacio, a quien reconoció como compañera en este compromiso de fe.

En el marco del acto, un grupo de pastores, encabezados por el enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias evangélicas, Milcíades Franjul Pimentel, elevaron oraciones por las autoridades nacionales, la familia dominicana, la feligresía católica y evangélica y, de manera especial, por el municipio de Santo Domingo Este y sus munícipes.

Los líderes religiosos hicieron un llamado a fortalecer los valores cristianos y a fomentar la lectura bíblica en los hogares como vía para enfrentar los desafíos sociales del país. La prédica central estuvo a cargo del pastor Otto Sánchez, quien reflexionó sobre la importancia de los principios bíblicos como guía para la vida.

La conmemoración, establecida por la Ley 204-84 cada 27 de septiembre, contó con la presencia de la vicealcaldesa Ángela Henríquez; los diputados Junior Muñoz, Dellys Féliz y Altagracia de los Santos; el general Eddy Pérez Peralta, jefe de la Policía en el municipio; el secretario general del cabildo, Marcos Jesús Colón; además de regidores, funcionarios municipales y líderes comunitarios.

La ceremonia estuvo acompañada por la agrupación de la IBO y artistas cristianos quienes interpretaron canciones patrias, himnos de alabanza y cánticos cristianos, cerrando con un ambiente de reflexión y unidad espiritual.