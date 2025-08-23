Dío Astacio inaugura primer Congreso Internacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial 2025

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este.~ El alcalde, Dío Astacio dejó inaugurado este viernes el Primer Congreso Internacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial 2025, un evento organizado por la Alcaldía de Santo Domingo Este en conjunto con Brain International Center y Brain School de Puerto Rico, que reunió a cientos de estudiantes de escuelas, universidades, centros tecnológicos como el ITLA, así como funcionarios del gobierno central y municipal, con el objetivo de capacitar al público sobre la comprensión de la tecnología y su aplicación en diversos ámbito.

El acto de apertura se llevó a cabo en el lobby del Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez, donde Astacio destacó la importancia de la innovación tecnológica para el desarrollo del país y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

“La IA ya no es un tema del futuro sino del presente que está cambiando el mundo. Hemos decidido dar un paso al frente y convertirnos hoy en la capital de la inteligencia artificial.» resaltó el Alcalde Astacio

Mientras que, Alice Granell, de Brain International Center, expresó que los aporte que estás haciendo la inteligencia artificial supera los límites. «La República Dominicana y Puerto Rico tienen un potencial en convertirse en un hub de innovación y de talento tecnológico”, dijo la Presidenta de Brian.

La primera jornada contó con un amplio programa, que incluyó una feria tecnológica abierta al público, conferencias virtuales con más de 3 mil niños conectados y talleres presenciales. Entre los expositores internacionales y locales estuvo el Dr. Edgar León, la licenciada Marilyn Díaz, el ingeniero Rafael Cruz, el profesor Miguel Ángel Rodríguez y la licenciada María Ureña, entre otros. Con temas relevantes sobre el futuro de la transformación digital, los fundamentos de la inteligencia artificial en las empresas y su integración en los procesos de negocios y manufactura.

El congreso continúa el sábado desde las 9:30 de la mañana, con talleres simultáneos sobre automatización inteligente, factura electrónica, ciberresiliencia, continuidad de negocios, cultura organizacional con datos, comunicación en la era de la IA, ética, ciberseguridad, deepfakes y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública y privada.

La jornada cerró con un espacio de networking. La clausura del evento está pautada para el sábado a las 6:00 de la tarde con la entrega de certificados y reconocimientos a los participantes.

El Congreso Internacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial 2025 marca un hito para Santo Domingo Este, consolidando al municipio como un referente en innovación, tecnología y capacitación digital, gracias al esfuerzo conjunto del alcalde Dío Astacio, Brain International Center y Brain School de Puerto Rico.