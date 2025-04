Dío Astacio manipula información sobre torres de 50 niveles

Por Isaura Estévez/ Opinión

El alcalde Dío Astacio experto en auto vanagloriarse y atribuirse logros ajenos publicó recientemente una imagen digital de lo que será un complejo de seis torres de 50 niveles, pero lo hizo manipulando la verdad, ya que da a entender que se trata de una gestión propia vinculada al nuevo nombre que quiere ponerle a la ciudad.

Esto es totalmente falso, pues ese proyecto —al igual que otros— llegó a Santo Domingo Este gracias a los esfuerzos del exalcalde Manuel Jiménez. Incluso, tengo información de fuentes ligadas a la compañía que indican que durante esta nueva administración se les pusieron trabas, detalles que prefiero no mencionar por respeto.

Puede Interesarle: ¿Destitución del director de la Digesett es una victoria política de Dío Astacio?

Para que se comprenda mejor, explicaré cómo supe del proyecto de las torres en la avenida España, el cual la alcaldía de Manuel Jiménez tenía previsto anunciar oficialmente en 2023.

En el verano de ese año, un amigo me invitó a una reunión de 50 personas (sin prensa) con el entonces alcalde de Santo Domingo Este, realizada en el patio de la casa de un empresario colaborador del PRM, ubicada en el Bronx, Nueva York.

Durante ese encuentro, fuera del horario laboral, y ante dirigentes de un movimiento en apoyo a Luis Abinader encabezado por un señor de apellido Guevara, Manuel Jiménez anunció el proyecto del «Boulevard del Dominicano en el Exterior», la creación de una oficina de apoyo a los dominicanos en el extranjero interesados en invertir en Santo Domingo Este, y, además, presentó lo que sería el proyecto inmobiliario más grande de Centroamérica y el Caribe. Este estaría a cargo de una reconocida empresa desarrolladora de bienes raíces en la República Dominicana, especializada en residencias de lujo y condominios en zonas altamente demandadas.

Jiménez no mencionó el nombre de la compañía, pero proyectó un video del desarrollo y explicó que no se había dado el primer picazo porque la aseguradora del proyecto tenía ciertas preocupaciones por la planta ubicada junto al terreno, donde hay unos enormes tanques de combustible vacíos. Aunque la planta no está operando desde hace años, tenía permisos vigentes desde la gestión de Juancito, los cuales vencían en los meses siguientes. Según lo explicado, el primer picazo se daría a principios de 2024 con la presencia del presidente.

Como todos saben, tras las primarias internas del 1 de octubre, en las que el gobierno decidió sustituir a Manuel Jiménez, algunos funcionarios dificultaron el inicio del proyecto para que se realizara bajo la gestión del nuevo alcalde.

Durante los primeros meses de la administración de Dío Astacio, los desarrolladores enfrentaron algunos obstáculos, que, gracias a la solvencia y experiencia de la compañía, lograron superar con la nueva administración.

Dío Astacio heredó un ayuntamiento con más de 90 millones de pesos en los bancos, más de cien camiones recolectores de basura, y un aumento considerable en la partida gubernamental para este 2025. Hoy está cosechando lo que Manuel sembró, pero sin reconocer el esfuerzo de su antecesor.