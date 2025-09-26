Dio Astacio, viaja a Miami en busca de tecnologías y asesoría para la descontaminación sostenible del río Ozama

Por Julissa Morel

Santo Domingo Este, RD — El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, inició una agenda de trabajo en la ciudad de Miami con el propósito de identificar y gestionar tecnologías innovadoras y asesoría especializada que permitan dar una respuesta sostenible al grave problema de contaminación del río Ozama.

Astacio señaló que este afluente, durante décadas, se ha convertido en un pasivo ambiental y en una fuente de enfermedades, lo que afecta directamente la calidad de vida de miles de munícipes. “Vine aquí para buscar una solución real y definitiva a este terrible mal. Estamos evaluando tecnologías que han probado su efectividad en el río de Miami por más de 20 años, y que pueden aplicarse en Santo Domingo Este con resultados transformadores”, declaró.

En la visita, el alcalde se hizo acompañar de la regidora Ailenn De Camp, el biólogo Lemuel Familia, Sol De Camp y otros técnicos calificados, quienes forman parte del equipo de evaluación y asesoría en esta misión.

El alcalde también expresó su gratitud a la honorable cónsul de Miami, Gianilda Vázquez, y a su equipo de trabajo, por las conexiones y el apoyo brindado durante esta agenda, que resultaron claves para el fortalecimiento de las gestiones internacionales.

Asimismo, el alcalde informó que cuenta con el respaldo y la asesoría de instituciones internacionales como Green Cross, reconocida por su liderazgo en la protección ambiental. Esta alianza fortalecerá el diseño de un plan integral de rescate que unirá innovación tecnológica, cooperación internacional y educación ciudadana.

“La recuperación del Ozama no es solo un reto ambiental, es una misión de vida para nuestra generación. Este río, que guarda tanta historia, debe dejar de ser un problema para convertirse en un símbolo de vida, sostenibilidad y transformación”, concluyó Astacio.