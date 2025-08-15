Director INAPA, Wellington Arnaud supervisa alcantarillado del municipio de Mao

Fuente externa

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, supervisó los trabajos del alcantarillado sanitario en el municipio de Mao, provincia Valverde, verificando que marchan a buen ritmo, incluyendo el drenaje pluvial de Villa Olímpica, que está en su etapa final.

El problema de las inundaciones que por décadas se producían en el sector de Villa Olímpica, sobre todo, en las calles Héroes de la Barranquitas y La Restauración, ya son cosa del pasado.

«Ya estamos dando los toques finales para arreglar las aceras y contenes y reponer la capa asfáltica en colaboración con la alcaldía de Mao y Obras Públicas«, expresó Arnaud.

El director del INAPA precisó que esta es una muestra más del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader de mejorar la calidad de vida de los dominicanos sin importar el rincón donde se encuentren.

«Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los munícipes de Mao» dijo.

Los sectores beneficiados con el proyecto son, el casco urbano, Enriquillo, el Rincón, El Samán, Sibila, Las Cuarenta , San Antonio, De Pericle, La Mina, entre otros.

Durante el recorrido el comunitario Eusebio Acevedo, se acercó para reconocer el gran trabajo que se está haciendo en la comunidad y expresó que él en su oficio de motoconcho puede apreciar la magnitud de la obra porque durante muchos años fue uno de los afectados de la problemática que representaba esa área inundada «ahora sí se está trabajando verdaderamente con lo que el pueblo necesita » expresó . En el recorrido, Arnaud estuvo acompañado del alcalde Joendy Jiménez, la gobernadora Marta Collado y el diputado José Valenzuela.