Eddy Alcántara reta a Leonel Fernández a recorrer mercados para comprobar precio libra de pollo

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, retó al expresidente Leonel Fernández a recorrer supermercados y mercados de las diferentes regiones del país para constatar los precios reales de la carne de pollo, al tiempo que calificó de infundadas y carente de veracidad las recientes declaraciones del dirigente político opositor de que la carne blanca se cotiza entre los 100 y 125 pesos la libra en esos segmentos del comercio.

Alcántara advirtió que este tipo de declaraciones tienen un objetivo claro de sacar capital político, “buscando incentivar a intermediarios y comerciantes a colocar precios que afecten el bolsillo de los consumidores”.

“El expresidente Fernández promueve mediáticamente con esto, que quienes comercialicen la carne blanca puedan colocarle un precio que perjudique al consumidor final, y eso no es correcto, eso no está bien, porque con esto solo buscan crear un malestar en la población para sacar ventaja política, sin importar las consecuencias que esto provoca a los pobres”, manifestó.

Lamentamos que en procura de ganar adeptos políticos -prosiguió diciendo-se juegue con un tema tan sensible como la alimentación del pueblo dominicano, procurando incentivar a que productores, intermediarios y detallistas coloquen un precio por encima de lo que soporta el mercado nacional.

El funcionario insistió en invitar al exgobernante a recorrer juntos mercados y supermercados, “porque sabemos que, si acepta, sus declaraciones quedarán pulverizadas ante la sociedad”.

Dijo que también extiende la invitación al expresidente Fernández a participar en un encuentro con productores avícolas de Moca, quienes -según afirmó- reconocen que el gobierno del presidente Abinader ha sido el que más los ha apoyado y respaldado en los últimos años.

Recordó que, para esta época de verano, cuando por las altas temperaturas la producción de pollo suele disminuir, el presidente Abinader adoptó medidas de previsión para garantizar la oferta y mantener estables los precios.

Indicó, además, que el jefe de Estado está concentrado en trabajar en beneficio del pueblo dominicano y que tanto él como los demás funcionarios “están haciendo lo correcto para proteger y garantizar los derechos de la colectividad nacional”.