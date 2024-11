Por Elsie Carolina Cruz

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), en colaboración con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), llevó a cabo un operativo en la provincia La Romana para detectar fraudes en el servicio eléctrico.

Durante esta intervención, se identificaron conexiones irregulares en varios establecimientos comerciales, tales como: Supermercado Importadora Gloria Zheng, Bodega e Inversiones 26 y Fred Fitness, los cuales fueron notificados con actas PGASE por afectar a la empresa distribuidora.

La PGASE, institución responsable de supervisar y sancionar las infracciones en el sector eléctrico, reportó prácticas fraudulentas en estos locales, circunstancias que comprometen la integridad y estabilidad del suministro de electricidad.

Podria Interesarle: EDEEste Invierte 65 Millones en la Repotenciación de la Subestación Hainamosa



En el Supermercado Importadora Gloria Zheng, se detectó una manipulación en los equipos de medición, resultando en un consumo no facturado de 21,246 KWh, lo que equivale a un valor de RD$ 255,100.00.

En la Bodega e Inversiones 26 se localizó una línea directa no autorizada, acumulando una energía no facturada de 17,573 KWh, valorada en RD$ 244,955.28.

Por su parte, en Fred Fitness se descubrió manipulación en ambos servicios del establecimiento, lo que ha llevado a una facturación mensual promedio de RD$ 4,760.35, un monto considerablemente inferior al consumo estimado para la carga de equipos instalados, que supera los 3,000 kWh mensuales (equivalente aproximado de RD$ 49,800).

Este consumo bajo es cuestionable, dado que el establecimiento tiene una carga significativa de equipos, incluidos siete aires acondicionados de 24,000 BTU, doce abanicos industriales, un exhibidor comercial, un televisor de 42 pulgadas, dos extractores de aire, siete máquinas caminadoras y ochenta y dos luminarias. Estos datos sugieren un posible subregistro del consumo eléctrico en Fred Fitness, lo que podría constituir un fraude en detrimento de la empresa distribuidora.

EDEESTE y la PGASE reafirman su compromiso de garantizar un servicio eléctrico justo y eficiente, y continuarán trabajando en la identificación y eliminación de prácticas que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico.