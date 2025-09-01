Fuente Externa

Santana fue juramentado por Leonidas Rodríguez, presidente de la comisión organizadora de la reunión, que fue celebrada en la casa nacional del partido.

La actividad fue encabezada por la Comité Político del PRI.

Asimismo, fue electo secretario general del partido Leonidas Rodríguez, en sustituión de Jorge Guzmán Montes de Oca, quien murió recientemente.

Como subsecretarios generales fueron electos los dirigentes Miguel Castillo y Daniel Parra.

Como vicepresidente fue escogido Danilo Paniagua y Ramón Garrido; Angel Ramirez, secretario de organización y Mirtilio Santana, fue ratificado secretario de asuntos electorales, entre otras posiciones.

Las dirigentes Arelis Guerrero, María Altagracia Mota sustituyen a los miembros faltanes del Comité Político.

«Se hizo una selección equilibrada para mejorar el desempeño del partido»,expresó Trajano Santana durante su discurso.

Dijo que esa selección garantiza que el PRI cuente las personas capacitadas que necesita para ganar las elecciones del 2028.

«Iremos a las proximas elecciones con candidatos propios en todos las posiciones, con un partido fuerte y vigoroso», aseguró Santana.