El presidente de Paraguay declara un patrimonio neto superior a 3,4 millones de dólares

(EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó que tiene un patrimonio neto de más de 3,4 millones de dólares al 30 de septiembre pasado, según una declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República y publicada este sábado en la web de la institución, tras una denuncia contra el gobernante por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito.

La declaración, remitida este viernes 17 a la Contraloría, señala un patrimonio de 24.480 millones de guaraníes, igual a más de 3,4 millones de dólares al tipo de cambio referencial actual del Banco Central de Paraguay.

Los activos declarados equivalen a 3,9 millones de dólares y los pasivos a poco más de medio millón.

El mandatario anunció el viernes la actualización de esa información y solicitó al Contralor General de la República, Camilo Benítez, la revisión integral de sus declaraciones juradas sobre bienes y rentas porque, según dijo, no tiene «nada que esconder» y que lo hacía para defender su «buen nombre, particularmente, ante publicaciones periodísticas falsas, inexactas e interesadas».

Denuncian aumento de patrimonio del presidente de Paraguay

El gobernante hizo la nueva declaración después de que ocho legisladores de oposición presentaran el 2 de octubre pasado ante la Fiscalía General una denuncia contra el gobernante por los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio», en una acción sin precedentes en el país.

Según los documentos publicados en la web de la Contraloría, tras asumir el cargo de presidente el 15 de agosto del 2023, el mandatario presentó una declaración señalando un patrimonio de 23.024 millones de guaraníes, que al tipo de cambio actual equivaldrían a más de 3,2 millones de dólares.

Entre agosto de 2023 y septiembre de 2025, el patrimonio de Peña se incrementó en 1.456 millones de guaraníes, suma que actualmente supone 205.000 dólares.

La denuncia de los legisladores opositores también señaló el supuesto crecimiento patrimonial del mandatario en un 1.603 % entre 2017 y 2023, al haber pasado de 194.025 dólares a más de 3,2 millones de dólares.

En su carta a la Contraloría, Peña explicó que el incremento registrado entre el 2017, cuando renunció al cargo de ministro de Hacienda, en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), y el año 2023 «provino exclusivamente» de sus «ingresos obtenidos como profesional independiente en el sector privado», sobre los que, según indicó, ha pagado impuestos.