En la sombra de un país que olvida su alma: la justicia en jaque y un gobierno que no tiene Moral

Por Carlos Rodríguez

En las obras de Bosch, se narra la historia de un pueblo que, en su afán por la libertad, termina por olvidar la virtud que la sustenta, sumido en una realidad donde la justicia se torna un espejismo y el poder se convierte en un mercado de favores. La historia de esa nación se repite, en un ciclo donde las instituciones, en lugar de ser custodios del bien común, se han convertido en meras mercancías y extensiones de un sistema que ha perdido la brújula moral. La justicia, que debería ser la columna vertebral de una sociedad civilizada, hoy es vista con desdén, vista como un espectáculo donde la independencia es solo un disfraz, mientras la corrupción, disfrazada de legalidad, se alimenta del silencio y la complicidad. La policía, que alguna vez fue símbolo de protección, hoy se muestra como un actor más en el teatro del abuso, donde las agresiones a los ciudadanos se justifican con discursos vacíos y leyes que parecen haber sido redactadas para ser violadas.

La narrativa de un gobierno que se pinta a sí mismo como garante de la ley, pero que en la práctica se revela como un comerciante de impunidad, refleja una realidad que Bosch ya vislumbraba en sus meditaciones sobre la condición de un país seducido por la ilusión del orden. La contratación pública, en el escenario actual, parece más un festín de favores y contratos irregulares que una herramienta para el desarrollo, mientras los recursos del Estado se diluyen en transacciones que solo benefician a unos pocos. La inflación, por su parte, devora los bolsillos de los más vulnerables, en una danza macabra donde las leyes se rompen en silencio, y la economía se convierte en un campo de batalla donde los intereses ocultos dictan las reglas del juego. Todo esto en un ambiente donde la ciudadanía, cansada y desilusionada, asiste a la tragicomedia de un sistema que, en su afán de mantener el status quo, ha olvidado la dignidad que le confiere su misión.

Desde un rincón donde la historia y la política convergen, se percibe la sombra de una nación que, como en las meditaciones de Bosch, ha sido presa de su propia complacencia y de un liderazgo que, en su afán de perpetuarse, ha sacrificado la ética y la justicia. La policía que agrede, el Ministerio Público que parece más un actor de reparto que un garante de la ley, y las compras ilegales que se disfrazan de procesos legales, son solo reflejos de un país que ha perdido su alma en la vorágine de una política que solo mira su propio reflejo en el espejo de la corrupción. La historia de Bosch, en su visión profética, nos recuerda que solo desde la conciencia de su propia fragilidad, un pueblo puede despertar y reivindicar la verdadera justicia, esa que no es mercancía ni favor de unos pocos, sino el cimiento de una nación que aún sueña con una patria justa y libre.

En medio de esta maraña de sombras, la memoria de Bosch nos invita a reflexionar que la verdadera transformación comienza en la conciencia colectiva, en la que el espíritu de un pueblo no se doble ante la corrupción ni se venda al mejor postor. Es el momento de despertar del letargo en que la política se ha convertido en un teatro de mentiras y de reafirmar, con la misma intensidad que en sus meditaciones, que la justicia y la ética no son un lujo, sino el alma misma de una nación que todavía tiene la opción de redimir su historia y devolverle su dignidad perdida. La historia, como un eco persistente, nos advierte que solo quienes no olvidan su propia esencia tienen la posibilidad de construir un destino diferente.