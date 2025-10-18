Entidades recuperan área verde de la Carretera Mella que da acceso a Laguna La Redonda

Fuente externa

Santo Domingo, RD,5.-. – La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), en colaboración con la Alcaldía de Santo Domingo Este, el grupo juvenil Acción EcoJoven, Adoplafam y personal de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo este viernes un gran operativo de limpieza, recuperación y embellecimiento en el kilómetro 13 de la Carretera Mella, como aporte a la recuperación de la Laguna La Redonda.

Las labores se desarrollaron conjuntamente con la Digecac, la Alcaldía de Santo Domingo Este, Acción EcoJoven, Adoplafam, el Ministerio de Medio Ambiente, grupos comunitarios del Distrito Municipal San Luis y estudiantes participaron en la jornada.

En el operativo, al que asistió el director general de la institución, Dr. Rodolfo Valera Grullón, se retiraron toneladas de desechos, se realizaron labores de poda y mantenimiento en áreas verdes.

Las brigadas comunitarias y juveniles participaron activamente en el barrido y recolección de toneladas de desechos plásticos, incluyendo gomas, botellas, fundas, chatarra y escombros de electrodomésticos, que afectan la imagen y el equilibrio ambiental del entorno de la laguna.

El equipo de la Digecac reforzó los trabajos con poda alta, brigadas de puntos blancos, mientras que la Alcaldía de Santo Domingo Este aportó camiones compactadores, brigadas de barrido y una retroexcavadora para la movilización de residuos hacia el vertedero.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su personal de Áreas Protegidas, supervisó el proceso para garantizar el adecuado manejo de la vegetación y la protección de las plantas y especies que integran en pulmón verde.

Un esfuerzo conjunto en favor del medio ambiente

Los grupos comunitarios del Distrito Municipal San Luis y estudiantes de la escuela Básica Elda Josefa Reyes de Muñoz también se unieron a la jornada, expresando su entusiasmo por formar parte de una acción que impacta positivamente en su comunidad y contribuye a la reducción de la contaminación.

El director general de la Digecac, Dr. Rodolfo Valera Grullón, destacó la importancia del trabajo colaborativo: “Este operativo demuestra que cuando las instituciones, los jóvenes y las comunidades se unen con un propósito en común, los resultados se multiplican. Siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader, continuamos fomentando acciones mancomunadas con la gente y las instituciones en favor del medio ambiente y la calidad de vida de nuestra gente”.

Los trabajos en el área se seguirán realizando bajo la supervisión y labores de las brigadas de la Digecac hasta completar el embellecimiento de la zona en este tramo de la Carretera Mella.

Un pulmón natural que merece ser preservado

La Laguna La Redonda, también conocida como La Balsa, es uno de los principales pulmones naturales del Distrito Municipal de San Luis. Está ubicada en el Km. 13 de la Carretera Mella, próximo al Residencial Las Acacias, y representa un espacio crucial para el equilibrio ecológico de la zona.