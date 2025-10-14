Envejecientes encuentran nueva vida en ExpoAdulto-2025; llaman protegerlos

Fuente externa

SANTO DOMINGO, .- Varias instituciones que trabajan el tema de la protección a los envejecientes celebraron este sábado la tradicional Exposición de Artes Manuales y Artística ExpoAdultos-2025, donde se mostraron los talentos y habilidades de los adultos mayores en la elaboración de artículos artesanales durante todo el año.

La actividad fue organizada por Fundoproam, la Sociedad Dominicana de Ayuda al Envejeciente (SODAEN), Fundación de Abuelos El Almirante, Fundación Pro Ayuda Los Envejeciente Las Matas de Santa Cruz, Fundación Cruz Jiminián, Fundación Mano del Cielo, Asociación de Mujeres Progresistas por la Paz (Amupropa), Fundación Ayudando a Los Abuelos, Fundación Evangélica Levantando Los Caídos y la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) del Conape.

El evento, cargado de emociones de los envejecientes que lo valoraron como una segunda vida, con música, cantos y otras manifestaciones artísticas, se llevó a cabo en el Parque Juan Pablo Duarte II de la avenida Venezuela en el Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este.

«Agradecemos a estas fundaciones que nos hacen sentir como en casa en cada una de estas actividades en las que participamos, pues podemos disfrutar de la nueva vida que nos proporcionan», dijo Porfirio Taveras, de 86 años, residente en el sector de Villa Duarte.

La tradicional exposición estuvo cargada de vistosos artículos, música, anécdotas, confraternidad y de una alta valoración y respeto por los envejecientes, señal de un claro y firme compromiso por la protección de esas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

En el escenario, las representantes de las distintas fundaciones destacaron la necesidad de proteger a los adultos mayores, por lo que solicitó una atención más enfocada y oportuna para seguir atendiendo a sus necesidades más humanas.

«Fundoproam y las demás entidades que trabajamos en favor de los adultos mayores, llamamos a los sectores que pueden colaborar, que se acerquen a nosotros con la mano amiga para que juntos podamos construir una segunda vida para miles de envejecientes que dependen de nuestro trabajo», dijeron.

Asimismo, agradecieron la permanente colaboración del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), clave para la marcha de los programas de desarrollo human y la protección de los adultos mayores.

En la actividad, los envejecientes y el gran público que respaldo la exposición, disfrutaron de Grupo de Baile Iss, las canciones del solista José Luis Mayi, Grupo de Sumba de la Alcaldía de Santo Domingo Este, y de otros atractivos.

Estuvieron presentes, además, Marianela de la Cruz, de la ASFL; Arelis Morán, de Judegu; Luisa Bruno, de Maná del Cielo, y Edita Sandoval, de Amupropa, entre otras personalidades.